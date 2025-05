Meine Nachkriegseltern und ich – Die Historikerin Miriam Gebhardt ermuntert die Boomer zum Generationendialog

per Mail teilen

Die Historikerin Miriam Gebhardt wird 1962 in Freiburg als Tochter von Psychologen geboren, studiert in München und lehrt an der Universität Konstanz.

Den Tod des Vaters nimmt sie als Anlass, stellvertretend für ihre Generation, persönliche Fragen an ihre Familiengeschichte zu stellen: Wie wurden meine Nachkriegseltern, was sie sind? Wie haben ihre Erfahrungen mein Leben in der Babyboomer-Generation geprägt?

Welche Gespräche sollten wir mit unseren Eltern, wenn möglich, jetzt noch führen? Miriam Gebhart geht es um Gefühlserbschaften, die sie zwischen den Generationen wahrgenommen hat und wie diese heute noch spürbar sind.

Unsere Nachkriegseltern: Wie die Erfahrungen unserer Väter und Mütter uns bis heute prägen Pressestelle Deutsche Verlags-Anstalt Unsere Nachkriegseltern Wie die Erfahrungen unserer Väter und Mütter uns bis heute prägen Autor: Miriam Gebhardt Genre: Geschichte Verlag: Deutsche Verlags-Anstalt ISBN: 978-3421048189

