Alles andere als Alltag – Der Samstag

Sonntagsfeuilleton mit Nicole Dantrimont

An diesem Matinee-Sonntag reden wir über gestern. Also, nicht über den Sonntag, an dem wir diese Matinee-Sendung ausstrahlen – sondern über den Tag davor. Den Samstag. Dieser Tag gilt als Werktag, aber dennoch arbeiten viele Menschen am Samstag nicht und für sie ist dieser Wochentag der Auftakt des Wochenendes, den sie mit einkaufen, ausschlafen, werkeln, tanzen und quatschen verbringen. Manche schauen auch fern, putzen ihr Auto oder spielen Lotto. Und manche machen auch einfach: Gar nichts. Wobei dieses "nichts tun" leichter klingt als es tatsächlich ist – denn die plötzliche Muße, die setzt viele Menschen auch wieder unter Druck. Freie Zeit will genutzt werden, sinnvoll am besten. Oder nicht? Nichts zu tun – das ist auch eine Herausforderung, gerade in einer Gesellschaft, die Faulheit verpönt. Immerhin, wir haben die Möglichkeit, jeden sechsten Tag nur das zu tun, was wir – und nicht der Chef oder die Kirche – wollen; eine Errungenschaft, die auch auf eine Gewerkschaftskampagne aus den 1950er Jahren zurückgeht, durch den Slogan "Samstags gehört Vati mir" wurde der freie Samstag zur Regel und blieb keine Ausnahme. Der eine Wochentag, der es einem – frei nach Marx – erlaubt "morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben." Wobei in Zeiten des Home Office die Frage bleibt, ob man abends bei der Viehzucht noch kurz in die Mails schaut…



In dieser Matinee gehen wir auf den Wochenmarkt, wir spüren dem Samstagsgefühl nach, schauen fern, spielen Lotto und gehen so richtig feiern. Wir sprechen über den Sinn von Feier- und Ruhetagen im Kalender, diskutieren, ob die Deutschen wirklich zu wenig arbeiten – und wir sprechen mit Paul Maar darüber, welche Antworten das Sams – die legendäre Kinderbuchfigur Paul Maars – auf all diese Fragen geben könnte.



Gesprächspartnerinnen der Sendung sind der Schriftsteller Paul Maar, der Philologe Jörg Rüpke und die Historikerin Yvonne Robel.



Redaktion: Daniel Stender

Musikredaktion: Leonie Klein