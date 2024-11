Die Singer-Songwriterin Tokunbo hat zusammen mit anderen Musiker*innen die Initiative "Airplay for Artists" ins Leben gerufen.

Da werden die Radiostationen gebeten, in der Zeit der Auftrittsverbote vermehrt Musik von unabhängigen Künstlerinnen und Künstlern zu spielen, damit sie über die Verwertungsgesellschaft GEMA mehr Tantiemen bekommen. Musikalisch geht die frühere Sängerin der erfolgreichen Soul-Jazz-Band Tok Tok Tok seit einigen Jahren eigene Wege. Ihre Musik nennt sie "folk noir", zu hören auf ihrem jüngsten Album "The Swan". Im Moment schreibt sie an neuen Liedern, die natürlich auch von Corona geprägt sind.

#AirplayForArtists – mit 85 unterzeichnenden Musiker*innen bitten wir in einem Offener Brief an alle Radiostationen um...Gepostet von Airplay For Artists am Freitag, 8. Mai 2020

Zur Homepage #AirplayForArtists

