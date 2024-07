Edith Lunnebach: Struktureller Rassismus

Hätte man die Einwohner gefragt, dann würde es die 33. Olympischen Sommerspiele wohl nicht an und in der Seine geben. Die zahlreichen Sperrungen und Umleitungen in der Stadt, die unsichere innenpolitische Lage und die Angst vor Terroranschlägen drücken auf die Stimmung. Was das Internationale Olympische Komitee nicht davon abhalten wird, die zwei Wochen von Paris als Friedensspiele zu preisen – ohne eine wirklich klare Abgrenzung zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und natürlich interessieren uns auch die Medaillenchancen der Deutschen. Claus Heinrich diskutiert mit Berit Dießelkämper - freie Autorin, Prof. em. Dr. Gunther Gebauer - Sportsoziologe FU Berlin, Thomas Kistner - Sportredakteur Süddeutsche Zeitung