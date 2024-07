Rainer Hank, Leiter der FAS-Wirtschaftsredaktion und Publizist

Rainer Hank wurde in Stuttgart katholisch sozialisiert. Als Ministrant lernte er noch die lateinische Messe kennen, später studierte er Theologie und Germanistik. Nach der Promotion war er 5 Jahre beim katholischen Cusanuswerk in Bonn tätig. Der Mai 68 prägte auch ihn. Darüber hat Rainer Hank ausgiebig in seinem Buch „Links, wo das Herz schlägt reflektiert. 1988 trat er in die Wirtschaftsredaktion der FAZ ein. Später absolvierte er ein Sabbatical als Visiting Scholar an der Business School des MIT und am Center for European Studies in Harvard. Es folgte eine kurze Episode beim Berliner „Tagesspiegel“. Zur Zeit leitet er die Wirtschaftsredaktion der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung