„Die Wechseljahre“, so hat es die Bestseller-Autorin Ildikó von Kürthy einmal formuliert, „sind ein biologischer Skandal.“ Nicht nur, weil Frauen von der Hormonumstellung ihres Körpers viel stärker betroffen sind als Männer, sondern auch, weil man allgemein so wenig über die Symptome und ihre Behandlung weiß: Hitzewallungen, Schlafstörungen, Depressionen – rund zwei Drittel der Frauen zwischen 40 und 55 leiden unter Beschwerden, viele fühlen sich beeinträchtigt, auch im Job. Warum ist das Thema immer noch so tabu? Wie kriegen Betroffene ihre Symptome in den Griff? Was ändert sich mit den Wechseljahren und wie stellt sich Frau auf diese neue Lebensphase ein? Eva Röder diskutiert mit Silke Grotegut, Karrierecoach, Dr. med. Katrin Schaudig, Gynäkologin und Präsidentin Deutsche Menopause Gesellschaft e.V., Miriam Stein, Journalistin und Autorin