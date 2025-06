In seiner Ausstellung im ZKM Karlsruhe lädt Johan Grimonprez zum „Zappen“ durch sein Lebenswerk ein: eine medienkritische Reise von alten TV-Geräten bis zur Oscar-nominierten Lumumba-Doku „Soundtrack to a Coup d’État“.

Johan Grimonprez zeigt gleich am Eingang zur Ausstellung auf eine kleine, unscheinbare Glasvitrine, in der eine alte Fernbedienung liegt. Eine Einladung an das Publikum, sagt der Künstler lächelnd:

„Die ganze Ausstellung ist so gestaltet, dass man sich quasi durch mein bisheriges Lebenswerk zappen kann, sich mal hierhin mal dorthin treiben lässt. Das ist auch eine Ermächtigung des Publikums: Es gibt keine vorgegebene Laufrichtung oder chronologische Reihenfolge. Jeder soll selbst entscheiden, was er wie lange anschaut. Sie können sich durch diese Ausstellung zappen.“

Die Ausstellung umfasst Filminstallationen, Kurz- und Langfilme, Vlogs, Storyboards, Fotografien und Zeichnungen, die zusammen mit Archivmaterialien, Zitaten und Skizzen in den Lichthöfen des ZKM zu einem dichten Parcours verwoben werden. Pressestelle © ZKM | Felix Grünschloß

Ein Kind des Fernsehens

Johan Grimonprez, geboren 1962, bezeichnet sich selbst als „Kind des Fernsehens“. Für den großen Lichthof des ZKM hat er eine neue Raum-Installation mit neun historischen Fernsehgeräten geschaffen.

Der belgische Künstler Johan Grimonprez (* 1962) arbeitet vorwiegend im Bereich Video und Installationen. Sein wichtigstes Thema ist Medienmanipulation. Pressestelle © ZKM | Felix Grünschloß

In den Filmchen, die über die alten Apparate flimmern, versucht Grimonprez zu zeigen, wie der Fernseh-Konsum mit dem Aufkommen von Fertiggerichten verknüpft ist – also wie sich die Ernährung vieler Menschen durch das Essen vorm Fernseher verändert hat.

Herausfordernde Kunst

Johan Grimonprez schafft in seinen Arbeiten immer wieder neue, manchmal skurrile Zusammenhänge, collagiert Filme mit Werbung, Nachrichten und Amateuraufnahmen, spielt mit Dokumentation und Fiktion. Seine Kunst fordert uns immer wieder heraus, betont ZKM-Kurator Philipp Ziegler:

„Man kann ihn wirklich auch als Medienarchäologe bezeichnen, weil er sich immer auch bewusst ist, was das Medium für die Wahrnehmung von Wirklichkeit auslöst. Er startet mit Kino als Bedingung wie wir die Welt sehen, aber dann das Fernsehen und die Möglichkeiten des Fernsehens, das ist etwas, mit dem er sich auseinandersetzt – kritisch, analytisch.“

Grimonprez hinterfragt in seinen Werken unsere kollektive Vorstellungskraft und analysiert ausgehend von einer Archäologie unserer heutigen Medien, wie Angst den Raum des politischen und sozialen Dialogs infiziert hat. Pressestelle © ZKM | Felix Grünschloß

Auch Hitchcock ist dabei

Schon immer haben die filmtechnischen Möglichkeiten auch Dramaturgie und Inhalte bestimmt, sagt Johan Grimonprez. Auch Hitchcock habe zum Beispiel in „Psycho“ seine Cliffhänger im Rhythmus der Werbepausen getimet, weil er den Film schon als Fernsehfilm mitdachte, sagt Johan Grimonprez.

„Hitchcock and TV“ heißt dann auch eine der Video-Arbeiten, in denen sich Grimonprez mit Hitchcock beschäftigt – der dem Vater des Künstlers so ähnlich sah, dass daraus ein eigenes Doppelgänger-Projekt „Looking for Alfred“ wurde.

Ein vielschichtiges Werk

Wie vielschichtig das Werk von Johan Grimonprez ist und wie seine Werke immer wieder Bezug aufeinander nehmen, lässt sich anhand dieser großen Retrospektive sehr gut erkennen.

Von seinen ersten Filmfragmenten, die er von einer Reise als Student aus Indonesien mitbrachte bis zu seinem beeindruckenden Dokumentarfilm „Soundtrack to a Coup d‘État“, der im Frühjahr für den Oscar nominiert war.

Johan Grimonprez, Soundtrack to a Coup d'Etat, 2024, Filmstandbild. Kritisch beleuchtet, die Ermordung des kongolesischen Premierministers Patrice Lumumba in den 1960er-Jahren und die Rolle westlicher Kolonialmächte. Pressestelle © Johan Grimonprez

Fünf Jahre lang hat Johan Grimonprez dafür in seiner Heimat Belgien und der ehemaligen Kolonie Kongo recherchiert, unzählige Interviews mit westlichen Geheimdienst-Agenten, Zeitzeugen und Historikern geführt, um den Mord an dem ersten, frei gewählten kongolesischen Premierminister, Patrice Lumumba, im Jahr 1961 nachzuzeichnen.

Die Vergangenheit in neue Zusammenhänge bringen

„Ich bin wie der Autor James Baldwin davon überzeugt, dass Geschichte immer wieder neu geschrieben wird. Geschichtsschreibung erzählt uns mindestens so viel von der Gegenwart wie von der Vergangenheit. Nämlich davon, warum wir wie auf die Geschichte schauen. Wer erzählt welche Geschehnisse – und welche nicht? Und so sehe ich auch die Arbeit mit Archiven: die Vergangenheit heute in neue Zusammenhänge zu bringen“, so der Künstler

Johan Grimonprez hinterfragt deswegen auch immer wieder seine eigene Rolle als Künstler – besonders als Medienkünstler, der seinen Anteil dazu beiträgt, Wirklichkeiten zu konstruieren.