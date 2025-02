15.02.1978: Joseph Beuys nimmt an der Basler Fastnacht teil

Ingrid Buergy de Ruijter hat anlässlich ihres 25jährigen Galeriejubiläums in Neustadt an der Weinstraße eine riesige Immobilie angemietet, 2000 Quadratmeter groß. Allen die von ihr jemals vertretenen Künstler*innen - 50 an der Zahl - hat sie ein eigenes Zimmer gewidmet. Dort wird die ganz individuelle Kunst in den unterschiedlichsten Techniken wie eine Art begehbare Webseite erfahrbar. Ingrid Bürgy de Ruijter ist eine Galeristin aus Leidenschaft und möchte die Menschen für Kunst begeistern. Sie hat sich auf zeitgenössische Werke spezialisiert und kämpft für eine Kunstmeile in der Weinstadt.