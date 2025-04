Zwischen Kunst und Kulturkrieg: Wie sexy darf Jesus sein?

per Mail teilen

Anfang 2024 erhitzte ein Plakat für die Feierlichkeiten zur Karwoche die Gemüter in Sevilla. Der Vorwurf: Das Bild des spanischen Künstlers Salustiano García Cruz mache Jesus Christus einfach zu sexy. Doch ein Blick in die Kunstgeschichte verrät: „Sexy Jesus“ ist keine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Sein gutes Aussehen gehört sogar zum Markenkern.

Hohe Wangenknochen, feine Gesichtszüge, Modelmaße und ein suggestiv drapiertes Lendentuch: So zierte Jesus Christus im März 2024 die Straßen Sevilla. Auf Plakaten warb er für die „Semana Santa“, die Karwoche, die in der andalusischen Stadt wie vielerorts in Spaniens mit großen Prozessionen zelebriert wird. Gemalt hat das Porträt der in Sevilla lebende Künstler Salustiano García Cruz.

Ist dieser Jesus zu sexy für die Feierlichkeiten zur Karwoche in Sevilla? Nicht, wenn es nach seinem Schöpfer Salustiano Garcia Cruz geht. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Uncredited

Die Empörung war groß, vor allem im Internet. Garcías Jesus ist vielen zu hübsch, zu profan, zu kitschig – und eben auch zu sexy. Zugegebenermaßen: So wie Jesus auf dem Plakat posiert und nonchalant auf seine Seitenwunde zeigt, könnte er durchaus auch für Calvin Klein modeln.

Der Künstler selbst bestreitet alle unanständigen Absichten:

Wenn jemand in meinem Bild etwas Schmutziges sieht, dann ist das Folge seiner eigenen Schmutzigkeit, die er auf das Bild projiziert.

Als Kunsthistoriker fragt man sich ebenfalls, warum ein gutaussehender Jesus im Jahr 2024 die Gemüter derart erhitzte. Wer gelegentlich Kirchen oder Museen besichtigt, der wird es sicherlich bemerkt haben: In allen Kunstepochen sah Jesus überdurchschnittlich gut aus.

Hingucker Heiland: So sieht Christus in der Kunst aus

Die Bibel macht keine Angaben zu Jesus' Aussehen

Vertraut man auf die Beschreibungen des Neuen Testaments, ist Jesus von Nazareth zum Zeitpunkt seines Todes am Kreuz etwa 33 Jahre alt – für heutige Verhältnisse relativ jung und unverbraucht hatte Jesus damit das ungefähre Durchschnittsalter erreicht. Im Lukas-Evangelium heißt es:

Jesus war, als er zum ersten Mal öffentlich auftrat, etwa dreißig Jahre alt. Er galt als Sohn Josefs.

Angaben zu Jesu Aussehen sucht man in der Bibel jedoch vergebens. Auch die ersten Christen scheuten sich davor, Christus in Porträts darzustellen. Zu groß war die Angst vor Verfolgung. Sie zeigten ihren Glauben vielmehr durch Symbole wie den bis heute gebräuchlichen Fisch.

Als früheste bildliche Darstellungen Christi gelten die des „Guten Hirten“. Sie zeigen einen bartlosen Jüngling in einer schmucklosen Tunika, der ein Lamm schultert. Doch auch diese Bilder sind mehr Sinn- als Ebenbild.

Die frühesten figürlichen Christus-Darstellungen sind die des „Guten Hirten“ (hier: Marmorfigur aus dem 3. Jahrhundert). Sie zeigen nicht den historischen Jesus, als mögliches Vorbild gilt der mythische Sänger Orpheus. IMAGO IMAGO / Artokoloro

Der Sex-Appeal Jesu gehört zum göttlichen Markenkern

Spätestens ab dem 8. Jahrhundert bleibt die Darstellung Christi weitestgehend konsistent: Jesus hat schulterlanges, braunes Haar, einen gepflegten, zweigeteilten Bart und, wenn sein Körper nicht gerade durch wallende Gewänder bedeckt ist, würde man ihn heutzutage durchaus als „gut gebaut“ bezeichnen.

Die westliche Kirche übernahm mit dieser standardisierten Darstellung Christi ein Vorbild aus der byzantinischen Ikonenmalerei. Deren optische Vorbilder stammen wiederum von antiken Götterbildern, vor allem Darstellungen des Jupiter, und Statuen prominenter Philosophen.

Göttliche Erscheinung mit überirdischer Schönheit: In seiner Darstellung der Auferstehung am Isenheimer Altar zeigt Matthias Grünewald Christus als kosmische Lichtgestalt. IMAGO IMAGO / imagebroker

Über die Attraktivität Jesu wird unter Gelehrten heftig diskutiert: Die äußere Schönheit des Heilands soll mit der Schönheit der Frohen Botschaft einhergehen.

Spätestens die Künstlerinnen und Künstler der Renaissance betonen die Göttlichkeit Jesu durch seinen idealen Körper. Auch sie suchen ihre Vorbilder in der Antike und werden insbesondere beim römischen Sonnengott Apollo fündig. Er leiht Jesus künftig seine makellosen Gesichtszüge und den durchtrainierten Body.

Das Jesus-Bild wandelt sich mit dem Aussehen der Gläubigen

Das Christusideal der italienischen Renaissance verbreitet sich über Künstler wie Albrecht Dürer und Rogier van der Weyden auch im Norden Europas. Die Optik Jesu wird dabei dem Aussehen der Gläubigen vor Ort angepasst: Je weiter im Norden Europas Jesus gemalt wird, desto heller wird seine Haut und desto blonder sein Haar.

Jesus als Afrikaner? In Schwarzen Gemeinden ist die Abbildung von „Black Jesus“ keine Seltenheit. Warum auch? Schließlich dürfte diese Darstellung nicht weniger weit vom historischen Jesus entfernt sein als der weiße Jesus der europäischen Kunst. IMAGO IMAGO / SuperStock

In Afrika oder afroamerikanischen Gemeinden stellt man Jesus hingegen eher als Schwarzen Mann dar. In Asien erhält Jesus asiatische Gesichtszüge und schwarzes Haar. Bei all dieser Vieldeutigkeit fragt man sich doch: Wie sah eigentlich der echte Jesus aus?

Das versuchten Historiker und Forensikerinnen 2001 im Rahmen einer Dokumentation der BBC herauszufinden. Sie untersuchten Schädel jüdischer Männer aus dem Gebiet des antiken Judäa und aus der Zeit um Christi Geburt. Ihre Vermutung: Der historische Jesus hatte dunklere Haut, struppiges, kurzes Haar, einen Bart und ein deutlich breiteres Gesicht als seine Darstellungen in der europäischen Kunst vermuten lassen.

Sah so der historische Jesus von Nazareth aus? 2001 versuchten sich Forscher*innen für eine Dokumentation der BBC an einer Rekonstruktion vom Gesicht Jesu. picture-alliance / Reportdienste picture-alliance / dpa/dpaweb | Sally_Turner

War das Problem in Sevilla eher Sexualität als Sexiness?

Wenn Jesus also schon seit Jahrhunderten als jung, schön und muskulös dargestellt wird, warum empörte sich das Internet dann ausgerechnet über den Jesus aus Sevilla?

Die Antwort ist so einfach wie entlarvend: Der Christus von Salustiano García Cruz sah seinen Kritiker*innen einfach zu knabenhaft, zu feminin – und damit letztlich „zu schwul“ aus. Der Künstler selbst kommentierte in der spanischen Zeitung „El Mundo“:

Ein schwuler Christus, weil er hübsch aussieht und ansehnlich ist. ich bitte Sie! Wir leben im 21. Jahrhundert.

In Zeiten, in denen ultrakonservative von den Vereinigten Staaten über Ungarn bis Russland gegen die ominöse Bedrohung einer „woken Weltverschwörung“ zum Angriff blasen, ist leider niemand mehr vor derlei Anfeindungen sicher. Nicht mal Jesus, nicht mal an Ostern.