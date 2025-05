Wie Europa sich nach dem Krieg den NS-Verbrechen stellte – Eine Ausstellung über das Ausstellen von Gewalt

Das Mannheimer „Alte Klärwerk“ auf der Friesenheimer Insel ist ein besonderer Ort. Gebaut wurde es 1905 in überraschend schöner und aufwändiger Architektur. Seit seiner Stilllegung in den 1970er Jahren geriet es in Vergessenheit. Vor nicht ganz zwanzig Jahren hat der Bildhauer Rüdiger Krenkel in einem der alten Pumpenhäuser der Anlage sein Atelier eingerichtet. Mittlerweile hat er aus dem Gelände ein Gesamtkunstwerk geschaffen.