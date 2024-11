Detailverliebtheit in Fleischrot: Vittore Carpaccio ist der Chronist venezianischen Lebens

Erste Carpaccio-Ausstellung in Stuttgart

Das kräftige Fleischrot und die Liebe zum Detail waren seine Markenzeichen: Um 1500 zählt Vittore Carpaccio zu den meistbeschäftigten Malern in Venedig. Jetzt steht der venezianische Renaissancekünstler im Mittelpunkt einer Ausstellung in der Staatsgalerie Stuttgart – die erste in Deutschland überhaupt.