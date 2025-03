Otto Waalkes, Udo Lindenberg, Dieter Nuhr: Diese Promis sind auch Künstler

per Mail teilen

Rocklegende Udo Lindenberg eröffnet mit seinen „Likörellen“ das Neue Kunstmuseum Tübingen. Er ist nicht der einzige erfolgreiche Maler unter deutschen Prominenten. Auch BAP-Sänger Wolfgang Niedecken erhält ein Ko-Ausstellung in Koblenz.

Das Neue Kunstmuseum Tübingen öffnet seine Pforten mit einem Paukenschlag: Udo Lindenberg zeigt seine berühmten „Likörellen“, die er mit Eierlikör, Blue Curaçao und anderen Getränken erstellt.

Er ist nicht der einzige Künstler unter deutschen Prominenten. Auch der Komiker Otto Waalkes, BAP-Sänger Wolfgang Niedecken und der Kabarettist Dieter Nuhr sind künstlerisch erfolgreich tätig.

Udo Lindenberg: 30 Jahre Malerei „in Panikcolor“

Seit 30 Jahren malt die deutsche Rocklegende „in Panikcolor“. Aktuelle Ereignisse hält Lindenberg in seiner „panischen Malerei“ fest – so nennt er seine Technik, weil sie spontan und impulsiv entsteht. Seine Werke können so als Chronologie gesellschaftlicher und politischer Ereignisse verstanden werden.

Zugleich strotzen sie vor Humor, Rebellion und Coolness. Eines seiner künstlerischen Markenzeichen sind seine „Udogramme“: Sie zeigen ihn allein oder zusammen mit anderen Persönlichkeiten als lustige Figuren mit Hut und Sonnenbrille oder Slogans seiner Songs.

Das ganze malerische „Udoversum“ wird in der Ausstellung in Tübingen zu sehen sein: 200 Werke auf 1.200 Quadratmetern, angefangen von seinen berühmten „Kosmos“-Motiven bis zu seinen freigeistig-humorvollen Bildern. Kern der Ausstellung wird aber mit der „Peace“-Reihe sein Herzensthema sein.

Otto Waalkes: Das Allroundtalent

Auch Lindenbergs Weggefährte Otto Waalkes ist für seine Kunstwerke bekannt. Der Komiker gilt als Allroundtalent: Er ist Musiker, Komiker, Schauspieler, Regisseur und Künstler zugleich. Für die Zeichnungen der von ihm erfundenen Ottifanten ist er berühmt.

Weniger bekannt ist er für seine Malerei. Nachdem er für das Studium der Freien Malerei abgelehnt wurde, begann er 1979 eines der Kunstpädagogik an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg.

Dass Waalkes später im Leben wieder zum Pinsel griff, dafür sei sein Freund Lindenberg verantwortlich:

Udo hat mich ja erst darauf gebracht. Ich habe ihn mal gefragt, ob ich das auch machen soll. Und Udo meinte: Klar, macht Spaß. Entfalte dich!

BAP-Sänger Wolfgang Niedecken: Musik war nur sein Hobby

Wolfgang Niedecken ist den meisten wohl besser als Gründer und Frontmann der Kölschrock-Band BAP bekannt. Doch der Musiker studierte ursprünglich Malerei und Kunstgeschichte. Mehrfach stellte er bereits aus, auch im Ausland. Zudem pflegt Niedecken Kontakte in die New Yorker Pop-Art- und Fotorealismus-Szene um Howard Kanovitz und Larry Rivers.

Wolfgang Niedecken arbeitet am liebsten mit Materialien, die er irgendwo findet, sagte er in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. „Kann man mal was draus machen“, lautet sein Motto. Begeisterung bringt er für die Kunstrichtungen der Sechziger Jahre auf, wie Arte povera und Nouveau Réalisme. dpa Bildfunk picture-alliance / dpa

Der musikalische Erfolg mit seiner Band BAP bedeutete zunächst einen erzwungenen Abschied von der Malerei. In ihrem wohl größten Hit „Verdamp lang her“ bringt Niedecken seinen Schmerz darüber zum Ausdruck:

Fragst mich, wann ich zuletzt ein Bild gemalt habe, ob mir ein Lied tatsächlich jetzt genügt, ob ich jetzt da bin, wo ich hingewollt habe, ob mir meine Farbe auf diese Tour nicht vertrocknet. Ich glaube, ich weiß, ob du nun laut malst oder leise, es kommt nur drauf an, dass du es tust.

Gemeinsam mit Manfred Boecker und Rainer Gross stellt Niedecken ab dem 9. März 2025 im Ludwig Museum Koblenz Gemeinschaftsarbeiten aus, die von Fluxus und Happening beeinflusst sind.

„Es war einmal“: Wolfgang Niedecken, Manfred Boecker und Rainer Gross im Ludwig Museum Koblenz

Dieter Nuhr: Fotograf mit digitalem Pinsel

Auch Dieter Nuhr ist nicht als Künstler, sondern als Kabarettist berühmt geworden. Und auch er hat Kunst studiert. Sein Schwerpunkt ist konzeptuelle Fotografie, die er mit digitaler Malerei ergänzt.

Bei seinen zahlreichen Reisen (an die hundert Länder soll er schon bereist haben) versucht er, eine fotografische Enzyklopädie seiner Beobachtungen zu schaffen – und diese mit einem digitalen Pinsel zu bearbeiten.

Digitale Pinsel werden so programmiert, dass sie die ursprüngliche Fotografie in mehreren Farbschichten teilweise überdecken. Mit dieser Technik werden so malerische und fotografische Elemente zusammengeführt.

In den vergangenen Jahren widmete sich Dieter Nuhr vermehr wieder seiner künstlerischen Tätigkeit. In der Ausstellung „Woanders ist überall“ legte er den Fokus auf seine Heimat, das Ruhrgebiet, zeigt alle Facetten einer Region im Wandel und trägt sie mit seinen Arbeiten in die Welt. IMAGO Sven Simon

Zuletzt stellte er seine Werke in Goslar und im Ludwig Museum Koblenz aus. Seine Bilder zeigten weite, menschenleere Panoramen sowie Architekturaufnahmen. Bereits 2022 stellte Nuhr auch in Venedig aus.