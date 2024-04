Die Baumerkunderin – Fotokünstlerin Isabell Munck sieht Bäume anders

Gut 1,80 Meter war er groß, der sogenannte „Keltenfürst“, dessen Skelett in den 1970er Jahren in Hochdorf bei Stuttgart gefunden wurde. Seine Knochen sind mittels 3D Scanner neu vermessen worden. Auch wurde die fürstliche Grabkammer originalgetreu nachgebaut, ebenso wie die prunkvollen Grabbeigaben. All das ist zu sehen im Keltenmuseum in Hochdorf. Das Museum wurde für 1,2 Millionen Euro um- und ausgebaut und hat damit von der Landesinitiative „Keltenland Baden-Württemberg“ profitiert. Das Keltenmuseum präsentiert die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse rund um die Zeit der Kelten aus dem 6. Jahrhundert vor Christus, bietet aber auch Mitmachstationen für die ganze Familie.