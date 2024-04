Der Fotograf Holger Lorenz unterwegs im Südwesten der USA

Der Fotograf Holger Lorenz ist ständig auf der Suche nach unentdeckten Orten und neuen Motiven. SWR Kultur hat den Künstler auf einer Fotoreise begleitet.

Kann man im Jahr 2023 noch unentdeckte Orte fotografieren? Holger Lorenz aus Bodenheim bei Mainz sucht solche Motive im Südwesten der USA.

Dafür hat er in den letzten 30 Jahren 46 Fotoreisen in die Bundesstaaten Utah, Arizona, Kalifornien, New Mexico und Nevada unternommen. Die meisten seiner Landschaftsfotografien entstehen an exponierten Orten, abseits der bekannten Nationalparks in den Vereinigten Staaten.

Inzwischen zerstörtes Fotomotiv in den Paria Sandhills 1998 Holger Lorenz

Oft ist es nur nach langen Offroad-Fahrten und mehrtägigen Wanderungen möglich, die entlegenen Stellen möglichst unberührter Natur zu entdecken. Manchmal gelingt das perfekte Foto aber auch direkt neben dem Highway.