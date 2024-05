Bespielbare Klangskulptur von Nevin Aladağ im Kurgarten Baden-Baden

Ihre Kunst schlägt Brücken, überwindet Grenzen. Vor dem Kurhaus in Baden-Baden steht aktuell Nevin Aladağs erste bespielbare Klangskulptur unter freiem Himmel: Der „Public Resonator“.

Die etwa zwei Meter große, futuristisch anmutende Stahlkugel ist ein riesiger Resonanzkörper. Angebaute Pfeifen, Schlag- und Saiteninstrumente laden zum Musizieren oder Lärmen ein: Wer will, darf draufhauen, reinblasen, anschlagen.

Der „Soundspace“ im Kurgarten ist Bühne und Erlebnisraum für alle

Das Quartett Maha Pudma bespielt den Public Resonator Baden-Baden Events GmbH / Foto: (c)Valentin Behringer

Geboren in der Türkei, aufgewachsen in Stuttgart, erfolgreich bis hin zur documenta in Kassel und zur Biennale in Venedig, lebt Nevin Aladağ heute in Berlin und ist Kunst-Professorin in Dresden.

In Baden-Baden hat sie neue Räume für ihre künstlerischen Gesellschaftsmetaphern erschaffen: Vor dem Säulenportal des Kurhauses ist ein Teppichläufer entrollt, der die internationalen Gäste in den Kunst-Kosmos einlädt. Lampen mit Schirmen aus Feinstrumpfhosen hängen in den Bäumen und thematisieren farbenfroh die weibliche Selbstbestimmung.