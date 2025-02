Selbstbewusste Messe-Premiere - Evelina Reiter zeigt ihre Kunst auf der Art Karlsruhe

Evelina Reiter ist in St. Petersburg aufgewachsen und lebt als freischaffende Künstlerin in Berlin. Das Leben junger Frauen in der Großstadt ist auch künstlerisch ihr Thema. Ihre Protagonistinnen sind selbstbewusst, in kantigen Anzügen und spitzen Schuhen. Die Art Karlsruhe ist die erste Kunstmesse, auf der die 26-Jährige ihre Arbeiten präsentiert.

Erste Messe für die Künstlerin Der Stand der Galerie Burster, die Evelina Reiter auf der Art Karlsruhe vertritt, ist direkt am Eingang von Halle 2. Hier herrscht reger Publikumsverkehr. Die junge Künstlerin kommt zielstrebig und mit einem strahlenden Lächeln auf mich zu. Es ist das erste Mal, dass die 26-jährige Künstlerin ihre Arbeiten auf einer Kunstmesse zeigen kann. Etwas Aufregung ist schon dabei, aber Evelina Reiter geht ihre Messe-Premiere gelassen an. Die Frauen in den Bildern der Künstlerin Evelina Reiter treten oft selbstbewusst auf SWR Marie-Dominique Wetzel Kaum stehen wir am Stand, kommen auch schon erste Neugierige und betrachten ihre Gemälde. Die Künstlerin gibt ihnen gerne ein paar Informationen zu ihrer Arbeit. Szenen zwischen Männern und Frauen Auf einem der Ölgemälde steht eine blonde Frau in grellrotem Hosenanzug mit einem großen lila Blumenstrauß im Arm in einer U-Bahnstation, die nur durch einen dicken schwarzen Strich und graue Bahnsteige angedeutet ist. Auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig steht eine Gruppe von Männern, obwohl sie keine Gesichter haben, hat man das Gefühl, dass sie feixen – ihre raumgreifende Körperhaltung spricht Bände. Frauen hingegen müssen sich ihren Raum oft immer noch erkämpfen, sagt Evelina Reiter. Art Karlsruhe 2025: Jeder ist ein Kunstsammler Schuhe wie Messerspitzen Die Protagonistinnen ihrer Gemälde sind selbstbewusste Frauen, die meist mitten im Bild stehen, oft in kantigen Anzügen mit breiten Schultern und hohen, spitzen Schuhen, die an gefährliche Messerspitzen denken lassen. Evelina Reiter trägt selbst gerne hohe Schuhe, aber heute hat sie flachere Absätze gewählt – denn ein Auftritt bei einer Messe bedeutet: viel herumstehen. Werke von Evelina Reiter sind zur Zeit nicht nur auf der art Karlsruhe zu sehen, sondern auch in einer Einzelausstellung:



Evelina Reiter GLÜCKSSACHE



bis 1. März 2025 in der Galerie Burster

Baumeisterstr. 4

76137 Karlsruhe Immer wieder kommen Besucherinnen und Besucher an den Stand und schauen sich interessiert ihre Gemälde an. Manche suchen das Gespräch, andere wollen lieber „nur schauen“. Tätowierte Unterarme beim Bügeln Um die Messe auch zum Netzwerken zu nutzen, macht Evelina Reiter einen kurzen Rundgang. Kaum ist sie weg, kommt ein Paar an den Stand. Vor allem die Frau ist völlig begeistert von einem der Gemälde, auf dem man in kräftigen Rot, Orange und Rosatönen nur tätowierte Unterarme und lackierte Fingernägel beim Bügeln sieht. Entwurf Lucky, 2024: Die Motive der Künstlerin Evelina Reiter entstehen oft aus Alltagssituationen heraus. Pressestelle Galerie Burster Karlsruhe Die Galeristin Rita Burster erzählt dem Paar von der Alltagssituation, aus der heraus das Bild entstanden ist und die beiden kaufen es vom Fleck weg! Sie sind gerade um die Ecke verschwunden, da taucht die Künstlerin wieder auf. Eine erfolgreiche Messe-Premiere Evelina hofft, dass ihr die Käufer ein Foto schicken, wo sie ihr Gemälde hingehängt haben. An ihrem ersten Messetag führt Evelina Reiter noch viele Gespräche mit Interessenten. Sie ist sehr zufrieden mit ihrer Messe-Premiere – und die Zeiten, in denen es am Stand ruhiger ist, nutzt sie um das Publikum zu beobachten und sich Skizzen zu machen. Vielleicht entsteht daraus ja ihr nächstes Werk! Art Karlsruhe: Das Schaufenster für aktuelle Kunst Die Art Karlsruhe ist das größte Forum für Kunst im Südwesten. Vom 20. bis 23. Februar präsentieren 187 Galerien aus 16 Ländern in vier Hallen des Karlsruher Messegeländes die Vielfalt künstlerischer Positionen – von Klassischer Moderne über Pop Art bis hin zu zeitgenössischer Kunst. Die Art Karlsruhe ist in der Region das größte Schaufenster für aktuelle Kunst. Messe/Jürgen Rösner Highlights: Klassiker und Überraschungen Rund zwei Dutzend Galerien widmen sich der Klassischen Moderne. Werke von Chagall, Dalí, Feininger, Miró und Picasso dominieren, während einige Galerien mit Braque, Dix, Ernst, Kirchner, Macke, Matisse oder Nolde überraschen. Sam Francis steht anlässlich seines 30. Todestags besonders im Fokus. Auch die ZERO-Künstler Heinz Mack und Günther Uecker sind stark vertreten. Beteiligung aus der Pfalz Aus der Region sind unter anderem das Wilhelm-Hack-Museum und die Galerie Lauth aus Ludwigshafen dabei. Letztere zeigt Werke von Marlis Albrecht, Hermann Reimer, Thomas Kleemann und Klaus Fußmann, dazu Skulpturen von Teresa Riba sowie erstmals Malerei von Carola Dewor. Skulpturen, Stadt und Partys Die Skulpturenplätze in den Hallen 1, 2 und der dm-Arena werden von 18 Galerien bespielt. Die Galerie Eric Mouchet aus Paris kündigt ein aufwendiges Projekt an, während an den Skulpturenspots große Namen wie Ai Weiwei, Tony Cragg, Stephan Balkenhol, Joana Vasconcelos, Erwin Wurm und Daniel Spoerri vertreten sind. Öffnungszeiten der Art Karlsruhe Donnerstag bis Samstag: 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr Sonntag: 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr SWR Kultur auf der Art Karlsruhe 2025 Der SWR ist wie in jedem Jahr als Partner bei der Art Karlsruhe dabei und heißt die Besucherinnen und Besucher am SWR Kultur Messestand in Halle 3, Stand H3/T05 herzlich willkommen. Veranstaltungen vor Ort: Freitag, 21.Februar 2025, 17 bis 18 Uhr

SWR Messetalk mit Marie-Dominique Wetzel

Zu Gast:

Kristian Jarmuschek (Galerist und Vorsitzender des Beirats der Art Karlsruhe)

Preisträger:in des art karlsruhe Preises 2025

Ulrich Okujeni (Künstler, Karlsruhe) und Malte Pawelczyk (Galerist, Karlsruhe) Samstag, 22. Februar 2025, 17 bis 18 Uhr

SWR Messetalk mit Andreas Langen

Zu Gast:

Sylvia Rehbein (Co-Inhaberin Thomas Rehbein Galerie, Köln)

Paul Thuile (Künstler, Bozen)

Michael Schnabel (Fotograf, Hochdorf) Mittwoch, 19. Februar 2025, 17 bis 18:30 Uhr

Sebastian Baden, Direktor der Schirn Kunsthalle Frankfurt im Gespräch mit Dietrich Brants

Sendung: 22.3.2025, 17:05 Uhr, SWR Kultur Gespräch Donnerstag, 20. Februar 2025, 12:30 bis 14 Uhr

Tamina Amadyar, Künstlerin im Gespräch mit Dietrich Brants

Sendung: 15.3.2025, 17:05 Uhr, SWR Kultur Gespräch