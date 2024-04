Rembrandt in Remagen – Holländische Malerei des 17. Jahrhunderts im Arp Museum Rolandseck

per Mail teilen

Der bedeutendste Vertreter der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts ist Rembrandt van Rijn. Doch es gibt auch andere wichtige Künstler, wie das Arp Museum Bahnhof Rolandseck jetzt zeigt. 50 herausragende holländische Gemälde sind in der Schau „Goldene Zeiten der holländischen Malerei“ zu sehen. Die Werke stammen aus der hauseigenen Sammlung Rau und der Privatsammlung Kremer.

Genreszenen von Gerrit van Honthorst

Auf inzwischen 90 Werke ist George und Ilona Kremers Sammlung der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts angewachsen. Ein starkes Drittel davon ist nun aus einem Amsterdamer Depot ins Arp Museum Rolandseck gewandert, darunter auch die die Utrechter Caravaggisten.

Gerrit van Honthorst war einer von ihnen, er lernte in Rom und verkaufte in den Niederlanden vor allem nächtliche Genreszenen. Vor genau 400 Jahren malte er eine alte Frau, die vor einer Laterne eine Münze prüft. Eine Halbfigur, von künstlichem Licht angestrahlt: sie soll die so genannte Todsünde „Habsucht“ verkörpern.

Gerrit van Honthorst, Der reuige Petrus, 1618–20 Pressestelle The Kremer Collection

Vorwegnahme der Lichtinszenierung bei Rembrandt

Das Bild von Gerrit van Honthorst ist eine Vorwegnahme der Malkunst Rembrandts mit seiner magischen Lichtführung. Von Rembrandt hängt ein Raum weiter sein kleinformatiger „Alter Mann mit Turban“. Ein ikonisches Bild für die Sammlung Kremer.

Rembrandt van Rijn, Büste eines alten Mannes mit Turban, 1627–28 Pressestelle The Kremer Collection

Der „Alte Mann mit Turban“ erst im Nachhinein als Rembrandt erkannt

Ersteigert hatte es das Sammlerpaar Mitte der 1990er Jahre in den USA, damals wurde es noch Jacques de Rousseaux zugeschrieben. Es fesselt einen mit seinen Lichtspielen auf unterschiedlichen Oberflächen – Wand, Gesicht, Barthaar oder Turbanspange.

„Rembrandt ist ein Name, der natürlich sehr bekannt ist. Das heißt nicht automatisch, dass ein Bild per Definition ein phantastisches Bild ist. Das Bild muss es beweisen, das muss es zeigen. Glücklicherweise haben wir das andersrum gemacht. Wir haben das Bild uns angeschaut und nachher hat sich gezeigt, dass es ein Rembrandt ist. Das ist herrlich, natürlich.“

Sammlung Kremer mit Bildern aus des Arp Museums im Dialog

Die Werke für die Ausstellung hat Kuratorin Susanne Blöcker ausgewählt und in Dialog gebracht mit 16 ähnlich hochkarätigen Bildern aus der im Hause verwahrten Sammlung Gustav Raus. Da ist zum Beispiel ein „Hahnenkampf“ des Tier-Malers Melchior d’Hondecoeter zu sehen – zuletzt war er in der Schau „Tiere und ihre Menschen“ präsent. Und drüber hängt der für andere Vögel so gefährliche Adler desselben Malers, den die Kremers erworben haben.

Qualität der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts in allen Gattungen

Die Ausstellung führt die Qualität der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts in allen Gattungen vor Augen und ist irgendwie auch ein Duell der reichen Sammler. Wobei die Kremers besonders mit ihrem Gespür für die vorausweisenden, die frechsten unter den alten Ölgemälden punkten. Einige Bilder, die jetzt in Remagen hängen, deuten sogar schon den Impressionismus an - obwohl sie fast 400 Jahre alt sind.