Unteruhldingen: Neubau des Pfahlbaumuseums entdecken

Was die Eifeler unter Viez verstehen, warum sie manchmal so einsilbig sind, warum die Landschaft früher fast komplett abgeholzt wurde und trotzdem für Eifelmaler Fritz von Wille attraktiv war, das erfährt der Leser in diesem Buch. Autor Ralf Kramp hat sich thematisch an seinen persönlichen Erfahrungen entlanggehangelt und diese durch Recherchen ergänzt. Wer verstehen will, wie dieser Landstrich tickt, sollte den Band lesen.