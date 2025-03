Neues Kunstmuseum in Tübingen eröffnet mit Udo-Lindenberg-Retrospektive

In Tübingen eröffnet am Samstag das neue Kunstmuseum Tübingen (NKT), gegründet von den Galeristen Stephen Hamann und Bernd Feil. Das privat finanzierte Museum wurde in nur 14 Monaten gebaut und soll ein „Forum für Kunst und Kultur“ sein, so die Vision der Gründer.

Die Eröffnungsausstellung widmet sich den Werken von Udo Lindenberg und zeigt über 30 Jahre seiner Malerei. „Wir wollen Kunst zugänglich für alle Besucher machen", erklärt Feil das Konzept. Neben klassischen Ausstellungen wird es ein Kino geben, das Dokumentationen über Künstler zeigt. „Wir haben einen eigenen Bereich, der Newcomern ihre erste museale Ausstellung ermöglichen soll", betont Feil. Kritische Stimmen sehen die enge Verbindung von Kunst und Kommerz skeptisch, doch Feil entgegnet: „Kunst muss verkauft werden, damit Künstler davon leben können." Auch wirtschaftlich soll das NKT nachhaltig bestehen können. „Wir sind ein privates Unternehmen und müssen entsprechend wirtschaftlich sein", sagt Feil. Das Museum sieht sich nicht in Konkurrenz zu bestehenden Kultureinrichtungen, sondern als Bereicherung der Kulturlandschaft Tübingens. „Ich glaube, miteinander ist immer besser als gegeneinander", so Feil abschließend.