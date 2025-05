Direktorin des Landesmuseums Württemberg: Museen müssen Orte der Demokratie sein

Vor 100 Jahren wurde der Deutsche Akademische Austauschdienst DAAD in Heidelberg gegründet. Es ist mittlerweile die weltweit größte Organisation zur Förderung des akademischen Austauschs. Aktuell sei jedoch der wissenschaftliche Austausch vor allem mit den USA durch die Politik der Trump-Regierung bedroht, sagt Joybrato Mukherjee, Präsident des DAAD und Rektor der Uni Köln. "Wir haben langlebige Verbindungen in die USA. Die Wissenschaftler dort stehen momentan unter massivem Druck".

Unterstützung der Wissenschaftler*innen durch den DAAD

Auch wenn Donald Trump gerade versuche, die wissenschaftliche Freiheit zu beschneiden, könnten Einrichtungen wie die Harvard- oder die Columbia-Universität nicht einfach umziehen. "Einrichtungen wie diese brauchen jetzt unsere Solidarität und eine Vertiefung der Beziehungen, und das tun wir", sagt Mukherjee. Daneben werde Europa zunehmend als ein Standort wahrgenommen. Mukherjee begrüßt es, dass EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ein millionenschweres Paket angekündigt, um Wissenschaftler'innen aus aller Welt nach Europa zu holen. Dabei ginge es nicht um ein Abwerben, sondern um ein Werben für den eigenen Standort, sagt Mukherjee.

Erwartungen an die neue Bundesregierung

Das Kooperationsverhältnis mit anderen Staaten auf der Welt müssten immer wieder neu ausgehandelt werden, sagt Mukherjee, da in vielen Ländern andere Wertvorstellungen herrschten. Das Motto des DAAD lautet, "den globalen Wandel durch Austausch erfolgreich gestalten". Mukherjee nimmt den Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung sehr ernst, er sage an einer Stelle, "die auswärtige Kultur und Kultur- und Bildungspolitik ist geopolitisch von strategischer Bedeutung." Dem DAAD sei eine Stärkung der finanziellen Mittel zugesagt worden.