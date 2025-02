Mevlana Lipp macht Reliefkunst zwischen Skulptur und Malerei. Seine psychedelisch wirkenden Bilder zeigen eine Welt, in der er niemandem gefallen muss, sagt er. Sie werden so auch zum Ruheort für die Betrachter – ob im Westerwald oder in China.

Es sind kontrastreiche, farbintensive Arbeiten, an denen Mevlana Lipp in seinem Atelier arbeitet. Sie zeigen pflanzenartige Formen in Blau und Grün, die fast psychedelisch wirken. Die Naturverbundenheit des Künstlers erkennt man auf den ersten Blick.

Natur als Inspirationsquelle

Er sei viel in der Natur, sagt Mevlana Lipp. „Für mich ist sie ein elementarer Bestandteil ist, um mich zu erden und mich wohlzufühlen.“ Denn immer wieder habe er unter sozialen Ängsten gelitten, sagt der Künstler. Die Natur sei ein Rückzugsort für ihn, der losgelöst von alltäglichen Konflikten existiert.

So ist auch sein Atelier von Natur umgeben. Denn Mevlana Lipp lebt und arbeitet zurückgezogen im Westerwald, wo er auch aufgewachsen ist. Schon sein Vater war Künstler, er arbeitete als Maler. Als Kind hat Mevlana Lipp viel Zeit in dessen Atelier verbracht.

Rückkehr in die Heimat: Mevlana Lipp arbeitet in einem Atelier im Westerwald

Ausgebildet wurde der Künstler dann an der renommierten Düsseldorfer Kunstakademie, wo er von 2009 bis 2015 Bildhauerei studierte. Danach kehrte er zurück in den Westerwald. „Mein Atelier ist in dem kleinen Dorf, aus dem ich komme. Ich genieße es sehr, im Garten zu sein oder auch im Wald“, sagt Mevlana Lipp.

Dort arbeitet er mit ausgesägten Formen, die er mit Klebeband überklebt, und anschließend die freien Stellen mit mehreren Farbschichten übermalt. Erst bei genauerem Hinsehen erkennt man die Dreidimensionalität seiner Arbeiten. Als Hintergrund nutzt er in der Regel Samtstoff, der das Licht besonders gut schluckt und den Bildern so eine stärkere Tiefe verleiht.

Zwischenmenschliches als Thema

Ein wiederkehrendes Element in seinen Bildern ist außerdem der Tentakel. „Er ist ein erforschendes Element in dieser Welt, das tastet und fühlt und mit verschiedenen anderen Lebewesen interagiert“, sagt Mevlana Lipp. In der Natur blieben viele Dinge ambivalent. „Ich finde das ganz schön, dass offen bleibt, ob die Berührung, die entsteht gefährlich oder zärtlich ist“, so der Künstler.

Mit den tastenden Tentakeln thematisiert Mevlana Lipp also ganz konkret soziale Interaktion. „Ich gerate schnell unter Druck, anderen gefallen zu wollen.“ Doch seine Kunst zeige eine Welt, in der es darauf nicht ankomme, sondern „wo die Kommunikation und die Zusammenhänge auf eine sehr viel reduziertere und ursprünglichere Art funktionieren“.

Die Vorstellung von dieser Welt entspanne ihn, sagt Mevlana Lipp. Eine Art Selbsttherapie sei seine Kunst aber trotzdem nicht. Vielmehr stehe sie für die Sehnsucht nach der „Erfahrung, den Kopf mal aus lassen zu können“.

Erfolg in China

Seine Bilder sind vor allem in China beliebt: Über Instagram war ein chinesischer Galerist auf ihn aufmerksam geworden. Mittlerweile hat Mevlana Lipp schon in China ausgestellt und auch in diesem Jahr ist eine Ausstellung in Hong Kong geplant.

Warum gerade dort? „Viele Menschen leben in Megametropolen“, es scheine, eine Sehnsucht nach „einer Rückbesinnung auf die Natur zu geben“, meint Mevlana Lipp. Die Reduziertheit seiner Bilder sei vielleicht ein Grund, warum seine Kunst vor allem in China gut ankomme, vermutet er.

Vielleicht ist es aber doch vor allem die Ruhe, die der Künstler in seinen Bildern und seiner Arbeit findet und die auch auf die Betrachtenden ihre Wirkung hat – egal ob auf Instagram, in China oder im Westerwald.