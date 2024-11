Kunst oder Kitsch? Der Trend zur Mitmach-Kunst anlässlich der Ausstellung „Tutanchamun“ in Stuttgart

Immersive Ausstellungen boomen: man kann in die Seerosen von Monet eintauchen, in Bilder von Van Gogh und Frida Kahlo und jetzt auch in die Welt des altägyptischen Königs Tutanchamun. Sie ist jetzt in einer sogenannten immersiven Ausstellung in der Schleyer-Halle in Stuttgart zu erleben. Für die Anbieter ist das ein Riesengeschäft.

Harald Opel von der FH Dortmund veranstaltet selbst immersive Ausstellungen. Es gehe nicht nur darum, flächige Bilder dreidimensional abzubilden, sagt er im SWR2-Gespräch. Vielmehr müsse man den Besucher*innen einen aktiven Zugang zur Kunst ermöglichen. So könne man auch Menschen in Museen locken, in die sie sonst vielleicht nicht gegangen wären.