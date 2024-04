Mittels KI: Pumuckl wird mit Hans Clarins Stimme wiedererweckt

Pumuckls Stimme: Schauspieler Hans Clarin synchronierte für „Meister Eder und sein Pumuckl“ den Kobold von 1978 bis 1988 in 52 Folgen, daneben gab er Pumuckl auch in Radiohörspielen seine Stimme. picture-alliance / Reportdienste United Archives | Heinz Browers

Die Figur Pumuckl kommt mit 13 neuen Folgen und altbekannter Stimme wieder ins Fernsehen. Die Kobold-Figur wird dabei gespielt und gesprochen von Schauspieler Maxi Schafroth und per KI mit der unverkennbaren Original-Stimme von Hans Clarin (1929-2005) ausgestattet. Der Zuschauer soll im Stream dann zwischen den Versionen mit Schaftroths und Clarins Stimme wählen können, wie der Senderverbund RTL Deutschland am 13. Juni mitteilte. Die neuen Folgen sollen Ende 2023 ausgestrahlt werden.

„Meister Eder und sein Pumuckl“ war in den 1980er Jahren eine der beliebtesten Kinder- und Familienserien Deutschlands. Die Geschichten über den kleinen, rothaarigen Kobold und seinen Schabernack haben bis heute Kultstatus. Für Pumuckls Stimme würde zum „ersten Mal überhaupt in diesem Umfang“ mittels Künstlicher Intelligenz eine Stimme in eine unverkennbare andere Stimme, die von Hans Clarin, umgewandelt, so RTL.

McCartney will John Lennon per KI aufleben lassen

Die neuen Möglichkeiten durch die Verwendung von KI in der Film- und Musikindustrie will auch Ex-Beatle Paul McCartney nutzen. Am 13. Juni kündigte er gegenüber der BBC an, einen letzten Beatles-Song mit Hilfe einer Künstlichen Intelligenz zu produzieren. Zu hören sei darin die Stimme des schon lange toten John Lennon (1940-1980). Grundlage des Songs soll ein altes Demo-Tape mit seinem Gesang sein. Das Lied soll noch in diesem Jahr rauskommen.