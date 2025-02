Neben Talent zählt Leistungsbereitschaft – Die Künstler von morgen am Landeskunstgymnasium Alzey

Im Kunst-Zweig eines Gymnasiums im Rheinhessischen Alzey lernen Schüler und Schülerinnen Kunstgeschichte und Fertigkeiten in allen denkbaren Genres der bildenden Kunst genauso wie Management. Dank angegliedertem Internat kommen die Absolventen aus dem gesamten Bundesgebiet.

Abschlussausttellung am Landeskunstgymnasium Alzey

Eifrige Geschäftigkeit in Fluren und Sälen. Überall stehen Bilder, liegen Teile von Installationen. Orinique ist das Motto der Abschlussausstellung. Zusammengesetzt aus Origin und unique.

Schüler Farin Göbel erklärt, wofür der Begriff steht: „Für einerseits das, was wir schaffen werden in der Zukunft, aber auch was wir hier machen konnten.“ Ein facettenreicher Begriff sei es.

Finanzplan, Öffentlichkeitsarbeit, Raumkonzept

Ein Kuratorenteam hat mit den anderen das Motto in ein Raumkonzept übersetzt. Finanzplan, Öffentlichkeitsarbeit, Katalog und technische Ausstattung, all das haben die Schüler und Schülerinnen seit den Sommerferien mit einem straffen Zeitplan geschafft. Kurz vor der Vernissage geht es um die optimale Präsentation der Kunstwerke, die sie während ihrer Zeit am Landeskunstgymnasium geschaffen haben.

Letizia Klößgens Abschlussarbeit behandelt ihr früheres Engagement im Ballett: „Ich hab das Thema immer verdrängt seitdem ich aufgehört habe“, sagt Klößgens. „Deswegen hab ich alle meine Ballettsachen in eine Plastikfolie gepackt. Obwohl es ein Teil von mir ist, ist es abgeschlossen für mich.“

Hohe Leistungsbereitschaft unter den Schülern

Die Möglichkeiten nach dem Abitur sind vielfältig. Neben Kunstgeschichte und kreativem Arbeiten in diversen Kunstgenres haben die Absolventinnen technische und organisatorische Fertigkeiten erlernt.

Es gibt ein künstlerisches Praktikum, Fachvorträge und in zwei jährlichen Projektwochen Arbeit mit aktiven Künstlern. Projektleiterin Anne Katrin Dietrich ist stolz auf das Engagement ihrer Schützlinge.

Die Einstellung sei ein entscheidendes Aufnahmekriterium an der Schule. „Die Schüler müssen schon sehr viel mehr leisten. Sie haben auch zwei Wochen weniger Ferien weil sie Projektwochen haben“, sagt Dietrich. „Man muss überlegen, ob die jungen Leute, die zu uns kommen auch den Antrieb haben, das zu tun, nicht nur die Begabung.“

Unterschiedliche Berufswege nach dem Abi

Die beruflichen Orientierungen sind vielfältig. Für Justine Kühn war die Erfahrung im Orgateam der Abschlussausstellung besonders prägend: „Für mich ist Kunst eher ein leidenschaftliches Hobby als mein Beruf. Planung und Organisation haben mir sehr viel Spaß gemacht. Deshalb geht’s für mich in diese Richtung nach dem Abi.“

Letizia Klößkes plant ein Studium der freien Kunst und fühlt sich gut gerüstet durch ihre Zeit am Landeskunstgymnasium. „Man kann hier an der Schule in verschiedene Branchen reinschnuppern. Dadurch bin ich in meinen Fähigkeiten mehr gefestigt. Die Schule hat mir geholfen, mein Künstlersein zu entwickeln.“