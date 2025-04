Haus Kiefer in Rastatt: Anselm Kiefer kehrt zu seinen Wurzeln zurück

Kaum ein deutscher Künstler hat sich so kompromisslos mit Geschichte, Erinnerung und Identität auseinandergesetzt wie Anselm Kiefer. Während Frankreich ihn früh ehrte und Amsterdam ihn neben van Gogh zeigt, tat sich Deutschland lange schwer mit seiner Radikalität. Jetzt kehrt Kiefer dorthin zurück, wo alles begann: Rastatt-Ottersdorf wird nun zum Schauplatz einer künstlerischen Heimkehr, Symbolkraft inbegriffen.

Führt man sich Anselm Kiefers monumentale Bild- und Skulpturenwelten oder gar sein rund 40 Hektar großes Ateliergelände im südfranzösischen Barjac vor Augen, wirkt das Elternhaus in Rastatt wie ein Kontrapunkt.

Klein, beschaulich, fast unscheinbar steht das Haus Kiefer – so der Name des Museums – im 2.500-Seelen-Ortsteil Ottersdorf. Der Eindruck ist wohl gewollt: 2019 kaufte Kiefer das Haus zurück und ließ es so rekonstruieren, wie er es in seiner Kindheit erlebte.

In diesem Haus in Ottersdorf bei Rastatt lebte Anselm Kiefer in den 1950er-Jahren. Pressestelle Haus Kiefer / D. Bellebna

Mit der Eröffnung des „Haus Kiefer“ setzt der Künstler seiner Vergangenheit nun ein Denkmal. In dem Haus, in dem seine künstlerische Sensibilität erstmals Gestalt annahm, möchte der heute 80-Jährige einen Ort der Erinnerung – aber auch der Erneuerung – schaffen.

Das Museum versteht sich nicht nur als Hommage an Kiefers Herkunft. Es soll auch als Wirkstätte für junge Kunstschaffende dienen. 2023 ehrte die Stadt Rastatt den Künstler mit der Ehrenbürgerwürde – spät, aber bedeutsam.

Vom Schulpreis zur Weltkunst: Die Vita eines Grenzgängers

Geboren wurde Kiefer 1945 in einem Luftschutzbunker in Donaueschingen, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Zunächst lebte er bei seinen Großeltern, von 1951 bis 1957 dann mit seinen Eltern im Haus in Rastatt-Ottersdorf. Am Ludwig-Wilhelm-Gymnasium in Rastatt legte er 1965 das Abitur ab.

Schon als Jugendlicher begeisterte er sich für Kunst und Literatur. 1963 gewann er den Jean-Walter-Preis für eine Studienreise auf den Spuren Vincent van Goghs. Ein Schüler, der in Arles dem Geist eines Besessenen nachspürte – ein Bild, das seine Arbeit bis heute begleitet.

Kiefer studierte Kunst in Freiburg, Karlsruhe und bei Joseph Beuys in Düsseldorf. Früh sorgte er mit Werken zur deutschen Geschichte für Kontroversen. Seine Fotoserie „Besetzungen“ von 1969 – Kiefer zeigte in der alten Wehrmachtsuniform seines Vaters den Hitergruß in ruinösen Kulissen – war keine Provokation um der Provokation willen, sondern eine visuelle Anklage gegen das kollektive Verdrängen.

Kiefers Leidenschaft für martialische Stoffe in der Kunst festigte sich auch durch seinen Lehrmeister Joseph Beuys. Was dem einen Beton und Blei, ist dem anderen Fett und Filz. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Ein schwieriges Vaterland: Kiefers Konflikt mit Deutschland

Kaum ein anderer Künstler hat sich so kompromisslos mit den Verbrechen des Dritten Reichs, dem Mythos der Nation und dem kulturellen Gedächtnis Deutschlands auseinandergesetzt. Besonders zum Beginn seiner Karriere brachte das dem jung gebliebenen Wilden viel Kritik und Verachtung ein.

Das Schweigen oder besser Verschweigen nach dem Zweiten Weltkrieg war in Deutschland groß. Kiefer konnte das nach eigenen Aussagen nicht hinnehmen. Schnell haftete ihm der Ruf eines Provokateurs an, der es in der Öffentlichkeit nicht lassen konnte, auf die blinden Flecken der „Vätergeneration“ zu zeigen.

In der aktuellen Amsterdamer Doppelausstellung arrangiert Anselm Kiefer alte Uniformen zu einer düsteren, dreidimensionalen Erinnerungslandschaft. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

In Frankreich, den USA oder den Niederlanden wurde er dagegen früh als Erneuerer gefeierte. Deutschland lehnte ihn dagegen erst wegen seiner angeblichen Nähe zum Nationalsozialismus ab. Der Ruf haftete Kiefer seit seiner skandalumwitternden Fotoserie mit dem Hitlergruß an.

Später empfand das deutsche Kunstkritikertum seine Arbeiten als zu pathetisch und überdimensioniert. Offenbar muteten seine Werke – monumentale Gemälde, Bleiobjekte, Ascheinstallationen – dem deutschen Kulturbetrieb zu viel zu.

Der Stoff der Erinnerung: Warum Kiefer mit Blei arbeitet

Neben Stroh, Holz und Beton zählt Blei zu den zentralen Materialien in Kiefers Werk. Es steht für Schwere, Transformation und ist auch mythologisch aufgeladen. In der Alchemie war Blei Ausgangsstoff für die Umwandlung zu Gold – für Kiefer ein ideales Medium: schwer, verformbar, giftig, melancholisch. Es speichert Geschichte – so wie seine Kunst kollektives Gedächtnis konserviert.

Seine erste Begegnung mit dem Material machte er ausgerechnet im Rastatter Elternhaus: Als die Kanalisation erneuert wurde, entdeckte er ein Bleirohr – ein Fund, der ihn nicht mehr losließ. Bald begann er, sich intensiv mit der chemischen wie symbolischen Bedeutung von Blei auseinanderzusetzen. Seine physische Präsenz wurde zum Auslöser eines lebenslangen künstlerischen Dialogs.

In seiner jüngsten Doppelausstellung in Amsterdam verwebt Kiefer Kindheit und Jugend zu einer monumentalen Bleiinstallation – durchsetzt mit alten Dias. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Van Gogh und Kiefer: Eine späte Begegnung in Amsterdam

Auch in seinen aktuellen Werken zieht der ewige Störer keinen Schlussstrich unter die Gräueltaten der Nazis – so sehr das gesellschaftlich bis heute immer wieder gefordert wird. Zum Anlass seines 80. Geburtstags im März dieses Jahres zeigen gleich zwei Museen in Amsterdam neue Arbeiten von ihm.

Für die historische Lichthalle des Stedelijk Museums hat Kiefer eigens eine monumentale Installation geschaffen: fast sieben Meter hoch, dreißig Meter lang. Schon der Titel der Doppelausstellung – „Sag mir, wo die Blumen sind“ – ist eine klare Reverenz. Das Antikriegslied von Pete Seeger, das durch Marlene Dietrichs deutsche Version weltbekannt wurde, zählt zu Kiefers liebsten Stücken.

Anselm Kiefer: Sternennacht, 2024. Monumentales Werk aus Blei, Erde und Fotografie – eine Hommage an Van Gogh und die Nacht als Erinnerungsraum. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Das Van Gogh Museum stellt Kiefers Arbeiten in direkten Dialog mit jenen des niederländischen Malers, der ihn seit Jugendtagen prägte. Es zeigt sich: Beide Künstler eint die existenzielle Tiefe ihrer Bildsprache, der Glaube an die spirituelle Kraft des Malens und ihre Außenseiterrolle im Kunstbetrieb ihrer Zeit.

So weit sich seine Kunst auch in den Welthorizont erstreckt – Kiefers jüngste Arbeiten zeigen, dass sein Denken nach wie vor tief in Geschichte und Erinnerung verwurzelt ist. Und gerade deshalb ist es kein Zufall, dass er sich ausgerechnet jetzt dem Ort seiner Kindheit zuwendet.

Das „Haus Kiefer“ als Schluss- und Ausgangspunkt

Mit dem „Haus Kiefer“ in Rastatt-Ottersdorf schließt sich ein Kreis. Der international gefeierte Künstler, der Deutschland einst zur kritischen Selbstbefragung zwang, kehrt zurück an den Anfang.

Nicht als Triumphator, sondern als jemand, der seine Geschichte nie losgelassen hat. In der Stille des Elternhauses, wo einst seine künstlerische Sensibilität erwachte, entsteht nun ein Raum für Erinnerung, Transformation und für die nächste Generation.