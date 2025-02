Wenn Bilder Geschichte erzählen: Comics und Graphic Novels über den Zweiten Weltkrieg

per Mail teilen

Niemals war die Aufklärung über die NS-Zeit und den Zweiten Weltkrieg wichtiger als heute, 80 Jahre nach Kriegsende. Doch wie kann man Geschichte zeitgemäß vermitteln? Comics und Graphic Novels lassen die Vergangenheit in Bild und Wort lebendig werden und sprechen nicht zuletzt auch ein jüngeres Publikum an.

Comic-Workshop in der Gedenkstätte KZ Osthofen Begleitend zur Ausstellung „Gegen die Sprachlosigkeit“ fand in der Gedenkstätte KZ Osthofen am 17. Februar 2025 ein Comic-Workshop statt. Die vorwiegend jungen Teilnehmer sollten kleine Details, die ihnen beim Rundgang in der Gedenkstätte aufgefallen waren, mit dem Bleistift zeichnen. Anschließend wurden die kleinen Momentaufnahmen als visualisierte Geschichte zusammengefügt. Geleitet wurde der Kurs von der aus Karlsruhe stammenden freien Zeichnerin Julia Kleinbeck. Audio herunterladen (3,7 MB | MP3)

Leben im Versteck im Amsterdamer Hinterhaus: Basierend auf der Graphic Novel realisierte Regisseur Ari Folman 2021 den Zeichentrickfilm „Wo ist Anne Frank“. IMAGO Prod.DB

70 Jahre nach der Erstveröffentlichung der authentischen Aufzeichnungen „Das Tagebuch der Anne Frank“ erschien 2017 ein gleichnamiges Graphic Diary, realisiert von Filmregisseur und Autor Ari Folman gemeinsam mit dem Illustrator David Polonsky. Das Buch kombiniert den Originaltext von Anne Frank mit fiktiven Dialogen, begleitet von fantasievollen farbigen Zeichnungen.

Das illustrierte Tagebuch richtet sich an junge Leserinnen und Leser zwischen 10 und 14 Jahren. Es ruft das Schicksal des jüdischen Mädchens Anne Frank in Erinnerung, das 1945 im KZ Bergen-Belsen ums Leben kam.

Titel der Graphic Novel „Das Tagebuch der Anne Frank". S. Fischer Verlage Das Tagebuch der Anne Frank Ari Folman und David Polonsky Genre: Comic Verlag: S. Fischer ISBN: 978-3-10-397253-5

Der Film „Wo ist Anne Frank“ in der ARD Mediathek

Ari Folman realisierte auf Grundlage des Comic-Tagebuchs den Zeichentrickfilm „Wo ist Anne Frank“, der 2021 bei den Filmfestspielen in Cannes Premiere feierte.

Originalzeichnungen von Keiji Nakazawa. Sie wurden 2012 im Wilhelm Busch-Museum in Hannover gezeigt. picture-alliance / Reportdienste Emily Wabitsch

Als Kind erlebte der japanische Comic-Zeichner Keiji Nakazawa (1939-2012) den US-amerikanischen Atombomben-Abwurf über seiner Heimatstadt Hiroshima. Dabei verlor er Vater, Bruder und Schwester. Seine Mutter brachte noch am selben Tag ein Baby zur Welt, das nach kurzer Zeit verstarb. Seine apokalyptische Erfahrung verarbeitete Nakazawa in einer umfangreichen Manga-Serie.

„Barfuß durch Hiroshima“ wurde zunächst kapitelweise in diversen Manga-Magazinen veröffentlicht, ab 1975 erschien der autobiographische Comic-Roman in Japan in zehn Sammelbänden. Die deutsche Ausgabe, die 2004 im Carlsen Verlag veröffentlicht wurde, umfasst vier Bände.

Nakazawa schildert die Geschehnisse aus der Perspektive des sechsjährigen Jungen Gen. Es geht nicht nur um das Überleben der nuklearen Katastrophe, sonder auch um Kritik am militaristischen Vorkriegs-Japan.

Titel der Graphic Novel „Barfuß durch Hiroshima von Keiji Nakazawa. Carlsen Verlag Barfuß durch Hiroshima (Band 1) Keiji Nakazawa Genre: Comic Verlag: Carlsen ISBN: 978-3-551-77501-6

Osamu Tezuka zeichnete einen Thriller rund um die rätselhafte (und rein fiktionale) Identität von Adolf Hitler. Carlsen Verlag

Während der Olympischen Sommerspiele 1936 in Berlin taucht ein Dokument auf, das beweisen soll, dass Adolf Hitler selbst jüdischer Abstammung ist. Der japanische Sportreporter Sohei Toge, der sich für die Spiele in Berlin aufhält, stößt nach dem Tod seines Bruders auf viele Ungereimtheiten. Er beginnt auf eigene Faust zu ermitteln und gerät zwischen die Fronten deutscher und japanischer Geheimdienste.

Der 1989 verstorbene Comiczeichner Osamu Tezuka gilt als der „Vater des modernen Manga“. Viele der von ihm erdachten Figuren wie „Astro Boy“ und „Kimba, der weiße Löwe“ haben in Japan einen ähnlichen Bekanntheitsgrad wie Micky Maus und Donald Duck und sind auch international populär.

In seinem 1983 veröffentlichten Spionage-Thriller rund um drei verschiedene Adolf-Figuren, der in der deutschen Ausgabe drei Bände umfasst, vermischt Tezuka historische Fakten und fiktive Elemente.

„Die Geschichte der 3 Adolfs" von Osamu Tezuka Carlsen Verlag Die Geschichte der 3 Adolfs (Band 1) Osamu Tezuka Genre: Comic Verlag: Carlsen ISBN: 978-3-551-77508-5

Acht Jahre lang hat sich Illustrator Tobi Dahmen mit der eigenen Familiengeschichte während der NS-Zeit beschäftigt und daraus eine Graphic Novel gemacht. Sein Ziel: In einem Mini-Universum die große Geschichte des Zweiten Weltkriegs zu erzählen. Als Quellen für sein Buch dienten ihm Fotos und Briefe aus dem Nachlass seines Vaters.

Ausgangspunkt ist die Columbusstraße in Düsseldorf, in der sein Großvater lebte. Tobi Dahmen beleuchtet dabei die dunklen Flecken seiner Familiengeschichte und deckt auf, wie sein Großvater unter großem Druck zum NSDAP-Mitglied wurde.

Nicht nur die Geschichte, auch die Zeichnungen sind sehr detailreich und spielen mit den unterschiedlichsten Grautönen.

Tobi Dahmen – Columbusstraße Pressestelle Carlsen Verlag Columbusstraße Tobi Dahmen Genre: Comic Verlag: Carlsen Verlag ISBN: 978-3-551-79663-9

Zeichner Art Spiegelman in einem Selbstporträt an seinem Zeichentisch. Der Autor trägt die Maske seines Mäuse-Alter Ego aus dem Comic über seine Familiengeschichte. Das Bild stammt aus einer großen Spiegelman-Retrospektive des Jüdischen Museums New York im Jahr 2013. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa | Artie

Wenn es um die NS-Zeit und die Shoa geht, darf dieses Buch von Art Spiegelman nicht fehlen: „Maus – Die Geschichte eines Überlebenden“.

Spiegelman gehörte in den 1970er-Jahren zur Underground-Comic-Szene in San Francisco. Seine Eltern waren polnische Juden, die das KZ Auschwitz überlebten und nach Kriegsende über Schweden in die USA emigrierten.

Mit „Maus“ brach Art Spiegelman ein Tabu. In vielen jüdischen Familien wurde nicht über den Holocaust gesprochen. Seine Graphic Novel erzählt die Geschichte seines Vaters Władysław Spiegelman, der im Buch Wladek heißt.

Emotionale Distanz schafft Spiegelman, indem er die Figuren seiner Erzählung als Tiere darstellt: Die Juden sind Mäuse, die Nazis Katzen, die nichtjüdischen Polen Schweine.