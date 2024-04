Giovanni Battista Tiepolo: „Der beste Maler Venedigs“

Der Maler Giovanni Battista Tiepolo ist bekannt für sein nuanciertes Farbenspiel. Die Staatsgalerie Stuttgart widmet ihm bis zum 2. Februar 2020 eine Ausstellung. Anlässlich seines 250. Todestages stellt SWR2 einzelne seiner Werke vor und führt in seine Musikwelt.

Ausstellung in der Staatsgalerie Stuttgart

Mit Farbe und Pinsel durchbricht Tiepolo Wände, scheint die Gesetze der Schwerkraft zu überwinden. Seine Blicke in farblich fein abgestimmte Himmelslandschaften haben die Zeitgenossen fasziniert. Bald nannten sie ihn den „besten Maler Venedigs“.

„Der beste Maler Venedigs“ nennt auch die Staatsgalerie Stuttgart ihre Ausstellung zu Tiepolos 250. Todestag. Der Maler starb am 27. März 1770 in Madrid. 120 Werke aus Tiepolos gesamter Schaffenszeit hat Kuratorin Annette Hojer ausgewählt – Gemälde, Zeichnungen und Radierungen.

Die Bilder kommen aus der ganzen Welt, aus Venedig, Paris, London, New York und Montreal. Das größte Bild ist über drei Meter hoch: der „Heilige Jakobus“ aus dem Szépművészeti Múzeum Budapest. „Er gehört zu den eindrücklichsten Kompositionen Tiepolos“, sagt Annette Hojer.

Tiepolo im Programm bei SWR2

In SWR2 Wissen erklärt Simone Reber anschaulich, was den Maler Tiepolo so besonders macht: Seine Art, die Farben direkt auf der Leinwand zu mischen, seine Fresken, die in ganz Europa zu finden sind. Sie schildert außerdem, wie er den Barock im Laufe seines Lebens immer mehr hinter sich gelassen hat.

Im SWR2 Forum stellen sich Kuratorin Annette Hojer, Arne Karsten und Peter O. Krückmann die Frage: Wie revolutionär war Giovanni Battista Tiepolo?

SWR2 Videos zum Werk von Tiepolo

Was macht die Werke von Tiepolo so besonders? Welche Techniken hat er angewandt? SWR2 geht mit "Kunstwissen to go" dem Geheimnis von Giovanni Battista Tiepolos Malkunst auf den Grund.

Kunstwissen to go Folge 1: "Ruhe auf der Flucht nach Ägypten

Kunstwissen to go Folge 2: "Bildnis des Antonio Riccobono"

Musik zur Zeit Tiepolos

Welche Musik erklang zu Tiepolos Zeit? An seinen großen Gemälden arbeitete er in Venedig, seiner Geburtsstadt und seinem Lebensmittelpunkt, und in Würzburg, wo er Anfang der 1750er Jahre in der Residenz das größte Deckenfresko der Welt schuf. Welche Musik hat ihn dabei möglicherweise begleitet?

Mit dem Geiger Johannes Pramsohler, seinem Barockensemble Diderot und der Mezzo-Sopranistin Diana Haller hat SWR2 Musikredakteurin Doris Blaich in Bibliotheken, Katalogen und Handschriften-Sammlungen nachgeforscht.

Im Funkstudio des SWR ist so ein CD-Programm entstanden, eine Tiepolo-Playlist mit Musik von Vivaldi, Gajarek, Platti und Hasse.

Musik und Kunst im Dialog

Beteiligt an der Konzeption war die Staatsgalerie Stuttgart. Die Bildauswahl der Ausstellung hat das Musikprogramm geprägt. Und umgekehrt wird die Musik auch die Ausstellung prägen, denn die Staatsgalerie verwendet die Einspielung für ihren Audioguide.

Sendungen

10. Oktober 2019 SWR2 Wissen:

Tiepolos Malerei – Dem Himmel so nah

von Simone Reber

10. Oktober 2019 SWR2 Alte Musik:

Echos vom Canal Grande. Musik aus Tiepolos Venedig

Von Doris Blaich und Johannes Pramsohler

12. Oktober 2019 SWR2 Treffpunkt Klassik Extra:

Kerstin Gebel im Gespräch mit der Kuratorin Annette Hojer

14.-18. Oktober 2019 SWR2 Musikstunde:

Partitur des Lichts. Tiepolos Bilderwelten