Wie viele Bilder er genau gesammelt hat, weiß Frank Brabant selbst nicht ganz genau. In über 60 Jahren ist seine bemerkenswerte Sammlung entstanden, der Schwerpunkt liegt auf dem Expressionismus. Begonnen hat alles mit einem Verlegenheitskauf.

Es klingt eigentlich eher nach Schicksal als nach einem Zufall: Ein Termin führte Frank Brabant vor knapp 60 Jahren nach Frankfurt. Weil er noch etwas Zeit hatte, verirrte er sich in die Galerie der Malerin und Kunsthändlerin Hanna Bekker vom Rath. Dort lief gerade eine Ausstellung mit Werken von Max Pechstein.

„Der Redner“ von Max Pechstein von 1918. Mit diesem Holzschnitt begann Frank Brabants Sammelleidenschaft. Museum Wiesbaden/Bernd Fickert

Erstes Bild in der Sammlung von Max Pechstein

Mit Kunst hatte der Angestellte einer Versicherung zu dieser Zeit aber eigentlich überhaupt nichts am Hut: „Ich habe einen Wein getrunken, noch einen Wein und dann habe ich gedacht, ich müsste irgendwas kaufen. Und dann bin ich einfach auf ein Bild losgegangen und habe sie gefragt, was es kostet. So fing die ganze Chose an“, erzählt der fast 87-Jährige im SWR Interview.

Fast ein Monatsgehalt war damit weg. Ein Jahr musste er das Bild abbezahlen. „Der Redner“ von Max Pechstein, Bekker vom Rath und sicher auch der Wein haben Frank Brabant zur Kunst gebracht.

Nach diesem Impulskauf habe er sich Fachliteratur zugelegt, sich informiert und es habe ihn gepackt. Das Sammelfieber. Mit Hanna Bekker vom Rath verbindet ihn später ein inniges Verhältnis. Sie habe ihn oft Zuhause besucht, erzählt Brabant.

Ottilie W. Roederstein (1859–1937): Hanna Bekker vom Rath im Profil, 1923, Öl und Tempera auf Karton, 51,5 × 40 cm, Stadtmuseum Hofheim am Taunus Pressestelle Städel Museum

Werke aus Frank Brabants Sammlung in Engen

Heute hat Frank Brabants Wohnung in Wiesbaden eher Museumscharakter. Auf den knapp 150 Quadratmetern hängt überall Kunst, sogar über der Toilette und in der Küche. Kein Zentimeter Platz scheint da mehr übrig zu sein, die Wände sind sozusagen mit Bildern tapeziert.

Aber immer wieder gehen auch Bilder auf Wanderschaft. Aktuell sind Teile von Frank Brabants Werken in einer Sonderausstellung im Städtischen Museum Engen zu sehen.

Carlo Mense: Fensterbild mit Blumenvase von 1922. Zu sehen in der Ausstellung mit Werken aus Frank Brabants Sammlung im Museum Engen. Thomas Kersten

Hanna Bekker vom Rath hat auch beeinflusst, was Frank Brabant sammelt. Los ging es mit dem Expressionismus, später kam die Neue Sachlichkeit hinzu. Die Werke wollte zu der Zeit „keiner haben“, erklärt der Sammler.

Heute hat sich das Blatt gewendet: Die damals preiswerten Arbeiten von namhaften Künstlern werden heute hochpreisig gehandelt. „Ich bin froh, dass das jetzt endlich mal dementsprechend gewürdigt wird“, so Brabant.

Expressionismus und Neue Sachlichkeit als Schwerpunkte für die Sammlung

Brabants Fokus liegt auf Bildern von Künstler*innen, die nach 1933 nicht mehr weiterarbeiten durften, der sogenannten „Verschollenen Generation“. Sie wurden von den Nationalsozialisten als „entartet“ diffamiert und durften nicht ausgestellt werden. Brabant entwickelte ein Auge für hohe Qualität und ein erstaunliches Geschick, Kunst aufzustöbern und Schnäppchen zu finden, zum Beispiel bei Auktionen.

Der Kunstsammler Frank Brabant steht in der Ausstellung „Von Beckmann bis Jawlensky" im Staatlichen Museum Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) vor einem großformatigen Foto seines Wohnzimmerns mit einem Teil seiner Gemäldesammlung. dpa Bildfunk picture alliance / Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa | Jens Büttner

In den späten 1960er-Jahren eröffnet Frank Brabant in Wiesbaden das „Pussycat“, eine Diskothek, die für die Homosexuellen-Szene zum Stammlokal wird. Auch zahlreiche Prominente sind Gast in dem Club, der Brabant jetzt die Kunst finanziert. Doch ohne Kredite ging es nicht, zu kostspielig war sein Hobby.

Brabants Wiesbadener Diskothek schreibt Geschichte

Ein Nachrichtensprecher, der auch begeistert in Brabants Disco zu Besuch ist, erklärt ihm, dass im „Pussycat“ eine Atmosphäre wie im Berlin der 1920er-Jahre herrsche, erinnert sich Frank Brabant. Dazu passte auch die Kunst des Kritischen Realismus.

Immanuel Knayer: Arbeiter, 1925 Thomas Kersten

Die Zeit der Weimarer Republik zwischen Hyperinflation und Weltwirtschaftskrise und die Motive der Zeit faszinieren den Kunstsammler. De facto war diese Epoche keineswegs so golden, wie sie im Rückblick oft romantisiert wird. Ein gutes Beispiel aus Brabants Sammlung, das jetzt auch in Engen im Museum gezeigt wird, ist „Der Lustmord“ von Karl Hubbuch.

Er habe es seinerzeit günstig erworben, weil es sich keiner über das Büffet hängen wolle, so Brabant. Lustmorde beschäftigen die Kunstschaffenden der Zeit. Sexualität und Gewalt, Tabuthemen auch in der Kunst der Zeit, in denen sich der sogenannte Kampf der Geschlechter spiegelt. Bis heute spielt er eine Rolle. Die Kunst setzt sich hier mit der dunklen Seite von Begierde und Leidenschaft auseinander.

Karl Hubbuch: Der Lustmord, 1930. Zu sehen in der Ausstellung im Museum Engen. 1

Oft hat Frank Brabant sein Sammelfieber in Frage gestellt: „War das jetzt richtig?“, habe er sich immer wieder gefragt, wenn er für seine Verhältnisse viel Geld in neue Bilder gesteckt hatte.

Aber sein Sinn für Kunst hat sich ausgezahlt: „Ich habe ja nur für mich Zuhause gesammelt. Nie wäre ich auf die Idee gekommen, dass ich mal die Bilder ausstelle, oder dass die mal ins Museum kommen“ erklärt Brabant im SWR Interview.

Frank Brabant verleiht immer wieder seine Werke für Ausstellungen

Inzwischen gab es knapp 50 Ausstellungen in Deutschland mit seinen Werken. Seine Bilder sind um die Welt gereist. Bei Ausstellungen wie jetzt in Engen habe er immer ein bisschen ein unsicheres Gefühl gehabt. „Kommt das jetzt an? Habe ich wirklich das Richtige gesammelt?“, zweifelt der Kunstliebhaber immer wieder. Aber die Rückmeldungen seien immer sehr positiv gewesen.

Frank Brabant sammelte mit wenig Geld, Mut und Gespür Kunst. In der Ausstellung in Engen ist ein Teil seiner Werke zu sehen. SWR

Sein Sammelfieber hat ihn auch schon in unangehme Situationen gebracht: „Ich habe das einmal erlebt. Da hatte ich die Alarmanlage an und auf einmal standen drei Polizisten vor meinem Bett und haben gefragt: Können Sie sich ausweisen? Da ist die Alarmanlage losgegangen und ich habe nichts davon mitbekommen.“

Denn natürlich sind die vielen Gemälde versichert, die in seiner Wohnung in der sogenannten „Petersburger Hängung“, der engen Bildfolge der Eremitage, an den Wänden hängen.

Brabant bekommt für Jawlensky mehrere Millionen geboten

Einige seiner Werke waren früher sozusagen „Ladenhüter“, doch seit einigen Jahren bekommt er dafür Millionenbeträge geboten. Eine Geschichte, die der Sammler immer gerne erzählt, ist die seines Gemäldes „Helene im spanischen Kostüm“ von Alexej von Jawlensky.

Der russische Maler lebte bis zu seinem Tod viele Jahre in Wiesbaden. Das Gemälde ging bei einer Auktion nicht weg und Brabant konnte es für knapp 100.000 Mark erwerben.

Auf dem Gemälde ist das ehemalige Dienstmädchen Helene darstellt, die Jawlensky 1922 heiratete und für die er sich von Künstlerin Marianne von Werefkin trennte. Viele Jahre nach dem Kauf bot ein reicher Russe Brabant mehrere Millionen für den Jawlensky, erklärt der Wiesbadener Sammler. Aber Brabant wollte nicht, dass das Werk nach Russland umzieht.

Frank Brabant vor den Gemälden „Helene im spanischen Kostüm" von Alexei von Jawlensky (um 1901/02), rechts von ihm „Madam Curie II" von Jawlensky (um 1905/06). 2017 verfügte Brabant, dass seine Sammlung nach seinem Tod der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll. Dazu überlässt er sie dem je zur Hälfte dem Staatlichen Museum Schwerin und dem Museum Wiesbaden in einer Stiftung. IMAGO IMAGO / epd

Als Grund nennt er unter anderem ein Trauma aus der Kindheit: Als kleiner Junge im Zweiten Weltkrieg in seiner Heimatstadt Schwein hatte immer einen Teddybären bei sich. Auch wenn die Familie bei Angriffen Schutz im Bombenkeller suchen mussten, war der Teddy bei ihm.

„1945 kamen die Russen nach Schwerin und eine russische Frau entriss mir den Teddy“, erzählt Brababt. Sie gehörte wohl zur Armee. Der Sammler konnte das Erlebte nie vergessen und es kam in dieser Situation wohl wieder hoch.

Sammlung geht später an zwei Museen

Was mit der Sammlung nach seinem Tod passiert, ist schon seit einigen Jahren geregelt: Die eine Hälfte seiner knapp 650 Bilder gehen an das Museum seiner Heimatstadt Schwerin, die andere Hälfte an das Museum Wiesbaden. Die Stadt war sein Lebensmittelpunkt für viele Jahrzehnte. Neu erwerben will der Sammler aber nichts mehr. Beziehungsweise, er kann nicht: „Ich kann nichts mehr hängen und ich kann vor allem nichts mehr bezahlen. Ich lebe ja jetzt von meiner Rente.“

Und ein Bild für ein anderes tauschen will Frank Brabant nicht: „Ich tausche nicht – seine Kinder tauscht man nicht aus!“