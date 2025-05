Fotografinnen auf Reisen - Ausstellung der Internationalen Tage Ingelheim

Die renommierte Kunstausstellung der Internationalen Tage in Ingelheim stellt in diesem Jahr die Fotografie in den Vordergrund. Rund 180 Schwarz-Weiß- und Farbfotografien, ausschließlich von Fotografinnen, sind im Kunstforum zu sehen. Allen gemeinsam sind ihre vielen Reisen in insgesamt mehr als 30 Länder. Das Spektrum reicht von der Auftragsfotografie, über Dokumentation bis hin zu freien künstlerischen Projekten.

180 Arbeiten von 21 Fotografinnen Eine riesige Weltkarte empfängt die Besucher im Kunstforum Ingelheim. Mit kleinen Flaggen sind die Länder markiert, die die rund 21 Fotografinnen, deren Arbeiten in der Ausstellung zu sehen sind, bereist haben, erklärt Kuratorin Katharina Henkel zum Konzept: „Zum einen haben wir die journalistische Fotografie, Fotoreportagen. Der zweite Themenblock sind dokumentarische Fotografien und der dritte ist die freie künstlerische Fotografie.“ Katharina Henkel, Leiterin der Internationalen Tage im Kunstforum Ingelheim. Die Ausstellung steht dieses Jahr unter dem Motto: "Neugier, Mut und Abenteuer. Fotografinnen auf Reisen." Die Ausstellung ist vom 4. Mai bis 13. Juli 2025 im Kunstforum Ingelheim – Altes Rathaus zu sehen. SWR Natali Kurth Die subjektiven Eindrücke der Fotografinnen sind vielfältig und die Ästhetik der rund 180 Arbeiten aus rund 100 Jahren Fotografiegeschichte ist sehr unterschiedlich. Als eine der Pionierinnen des Reisejournalismus gilt Alice Schalek. Sie bereist bereits Anfang des 20. Jahrhunderts unter anderem Nordafrika, Ägypten und Indien. Fotografiert Straßenszenen, Tempel und Paläste, stets ausschnitthaft und mit ungewöhnlichen Details. So fällt auch mal eine Palme mitten durchs Bild, das um die hundert Jahre alt ist. Aufgescheuchte Tauben verdecken den Markusdom Die Österreicherin Inge Morath fing eigentlich als Texterin bei der Fotoagentur Magnum an. Durch Zufall entdeckte sie in den 1950er-Jahren ihre Liebe zur Fotografie auf einer Reise nach Venedig. Als gerade kein Fotograf zur Verfügung stand, sollte sie selbst Fotos machen. Dort habe sie aber eher die normalen Menschen, die sich in Venedig bewegen, fotografiert, erzählt Katharina Henkel: „Es gibt ein wunderschönes Foto von ihr. Da sieht man aufgescheuchte Tauben vor dem Markusdom.“ Tatsächlich wirken die Tauben in der speziellen Lichtsituation so dominant, dass man den Dom erst auf den zweiten Blick erkennt. Jeder, der einmal in Venedig war, sagt Katharina Henkel, habe sicher auch ein Taubenfoto zu Hause. Daher lädt sie auch alle Besucher dazu ein, ihre Lieblingsreisefotos mitzubringen, die dann in einem Extra-Raum ausgestellt werden. Fotografien von Land, Leuten und Pflanzen Dokumentarisch geht Herlinde Koebl vor. 2018 reiste sie mit einer Gruppe von Archäologen nach Turkmenistan. „Die haben sich dort Objekte angeschaut für ein Ausstellungsprojekt“, erzählt Katharina Henkel. „Entstanden sind Fotografien von Land und Leuten.“ Augenfällig sei die Gegenüberstellung einer kleinen Terrakottafigur und einer jungen Frau auf einem der Fotos – beide weisen die gleiche Art der Haartracht auf. Herlinde Koelbl: Turkmenische Frau, Turkmenistan, 2018 Pressestelle Herlinde Koelbl Die jüngsten künstlerischen Arbeiten sind von Anne Schönharting: Kakteen, die sich den Weg aus den Pflastersteinen kämpfen. Altarblumen, deren Zeit bald abgelaufen ist. „Sie ist 2024 im Herbst nach Hongkong gereist und hat dabei Pflanzen entdeckt. Und festgestellt, wie schwer das Überleben in Großstädten für Pflanzen ist. Die Pflanzen sind in einem sanften Licht getaucht und tagsüber gehen ganz viele Menschen vorbei und erhören diesen Überlebenskampf nicht.“ Durch diese Fotos motiviert die Ausstellung „Neugier, Mut und Abenteuer“ im Kunstforum Ingelheim ganz sicher die Besucher, bei ihrer nächsten Reise erst beim zweiten – dem ungewöhnlicheren Blick - auf den Auslöser zu drücken. Was | Wann | Wo Neugier, Mut und Abenteuer. Fotografinnen auf Reisen 4. Mai bis 13. Juli 2025 Kunstforum Ingelheim – Altes Rathaus