David aus schwarzem Glas – Markus Lüpertz in der Städtischen Galerie Tuttlingen

Im Zentrum der Städtischen Galerie Tuttlingen steht die riesige David-Skulptur von Markus Lüpertz – das größte aus massivem Glas geschaffene Werk der Kunstgeschichte – erstmals öffentlich zu sehen. Die Galerie setzt den Fokus nicht auf die Malerei, sondern auf die Skulpturen und Druckgrafiken des vielseitigen Künstlers.

Markus Lüpertz sitzt – so wie man den Künstler kennt – mit schwarzem Anzug, Hut und Gehstock in der Hand im Erdgeschoss der Galerie der Stadt Tuttlingen. Direkt nehmen ihm steht die wohl größte Glas-Skulptur der Kunstgeschichte. Sein „David“, erschaffen 2023.

Markus Lüpertz (*1941) ist nicht nur Maler, sondern auch Bildhauer, Grafiker, Poet, Philosoph und Jazz-Musiker. SWR Judith Hüwelmeier

Für mich ist das eigentlich nur eine Figur, die einen Kopf in der Hand hat. Wenn das David ist, na gut. Wenn Sie sagen: Das ist ein Mann mit nem Kopf, ist das auch in Ordnung. Ich will, dass die Skulptur sich selbst feiert. Ich gehe davon aus, dass der Betrachter sich über die Skulptur und über die Bilder, die ich mache, intellektuell emanzipiert und selbst was entdeckt.

Der David von Lüpertz hat mit dem Michelangelos nichts gemein

Wer vor der fast zwei Meter hohen Skulptur steht, kann einiges entdecken. Lüpertz David ist schroff, wirkt rätselhaft und undurchdringlich. Der linke Arm ist abgeschlagen, in der rechten Hand hält er den blutigen Kopf von Goliath. Er ist aus tiefschwarzem Glas und damit dem athletischen Jüngling von Michelangelo so gar nicht ähnlich.

Wollte Lüpertz einen Gegenspieler schaffen? „Ich hätte nichts dagegen“, scherzt der Künstler, „also Michelangelo besucht mich ab und zu beim Tee. Und infolgedessen haben wir sicherlich darüber diskutiert. Und wer gewonnen hat, das weiß man eben nicht. Wobei das schon eine erstaunliche Skulptur ist.“

Markus Lüpertz: David, 2023, Holzschnitt auf Papier. Zehn große Holzschnitte hat Lüpertz vom biblischen David erstellt. SWR Judith Hüwelmeier

Eigentlich findet Lüpertz Glas furchtbar kitschig

Den David aus schwarzem Glas zu gießen, war ein Experiment, sagt Lüpertz. Denn eigentlich findet er Glas furchtbar kitschig: „Das Glas hat ja so eine unheimliche Schönheit. Man muss höllisch aufpassen, dass man nicht dieser Schönheit des Materials verfällt. Dass man immer noch eine gewisse Aggression oder Zerstörung einbaut. Das ist das schwarze Glas.“

Vor allem die Farbe habe einen überraschenden Effekt auf ihn gehabt, so der Künstler: „Irgendwie ist das anders als Bronze. Das hat noch viel mehr von Haut. Ich hab ihn auch in weißem Glas, also in trübem Glas, gegossen. Aber skulptural ist das sehr viel packender.“

Zehn große Holzschnitte zeigen den biblischen David

Ein David kommt selten allein. Drum herum an den Wänden der Ausstellung sind zehn große Holzschnitte und eine Radierung. Sie zeigen den biblischen David mal in Grün, Blau oder Rot, diesmal mit einer Steinschleuder.

Anna-Maria Ehrmann-Schindlbeck, Kuratorin und Leiterin der Galerie der Stadt Tuttlingen, ist beeindruckt von Lüpertz' Vielseitigkeit: „Wir haben innerhalb der Grafik auch hier in der Ausstellung Hochdruck, Flachdruck und Tiefdruck. Er ist eigentlich in allen Gebieten zu Hause. Diese Versiertheit, diese Neugierde, finde ich an ihm wirklich sehr besonders.“

Markus Lüpertz: David, 2021, Kaltnadelradierung auf Bütten. SWR Judith Hüwelmeier

Herkules-Zyklus und antike Masken und Skulpturen im Keller

Wer den alttestamentarischen Kontext verlässt, findet im Untergeschoss der Galerie die Skulptur eines kleinen Trojanischen Pferdes. Der Künstler hat hier seinen Herkules-Zyklus und die Serie „Mykenisches Lächeln“ ausgestellt.

Zehn antike Masken und Skulpturen, die lächelnd aus der Dunkelheit heraustreten. Lüpertz sei einer der wenigen zeitgenössischen Künstler, die sich mit mythologischen Themen auseinandersetzen, sagt Ehrmann-Schindlbeck.