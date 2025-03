Wolfgang Niedecken ist Frontmann der Kölsch-Rock-Band BAP. Auch Manfred Boecker gehörte 20 Jahre lang dazu. Doch was nur wenige wissen: Vor ihrer Musiker-Karriere starteten die beiden mit ihrem Freund Rainer Gross in der Kölner Kunstszene durch. Eine Ausstellung im Ludwig Museum in Koblenz lässt die drei Künstler noch einmal aufeinandertreffen.

Eine enge Freundschaft verbindet Wolfgang Niedecken, Rainer Gross und Manfred Boecker bis heute. 1970 lernen sie sich an den Kölner Werksschulen kennen, studieren gemeinsam Malerei. 1975 präsentiert Niedecken drei mannshohe Kreuze in grell buntem Popart-Stil. „Examensthema hieß großes Format und ich hab dann quasi so eine Kreuzigungsszene mit Süßigkeiten gemacht", erinnert sich Niedecken. „Das war natürlich sehr provokant und musste natürlich auch abgehangen werden. Ein bisschen Skandal, aber ok." Humor, kritisches Denken und Anecken mit der Kunst: Genau das wollen die drei Freunde, die sich selbstironisch „Künstlergruppe Schizzo“ nennen. Seit 1976 ist Wolfgang Niedecken der Sänger, Texter und Frontman der Kölschrock-Band BAP. Zuvor studierte er Anfang 1970er-Jahre in Köln freie Malerei. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Geisler-Fotopress | Clemens Niehaus/Geisler-Fotopres Manfred Boecker forderte die Elterngeneration heraus Die Elterngeneration herausfordern – das spielt vor allem bei Ex-BAP-Gitarrist Manfred Boecker eine große Rolle: „Ich konnte meinen Vater nicht ertragen. Aufgrund seiner Spießigkeit, sein Ordnungswahn.” Boecker malt neun Männer. Anzugträger in Schwarzweiß. Alle Geschäftsleute, genau wie sein Vater. Die fotorealistische Kopie eines Zeitungsbildes. „Fünf Monate habe ich an dieser Arbeit gearbeitet“, so Boecker. „Also ich habe meine Geduld an die Leinwand gebracht. Die Geduld mit meinem Vater zurechtzukommen“ Niedeckens Kunst ist geprägt von der Beziehung zu den Eltern Später, als Wolfgang Niedecken vor lauter Musik keine Zeit mehr zum Malen hat, macht er Polaroids von den Hallen, in denen er auftritt. Und gestaltet mit Gross und Boecker LP-Cover und Booklets. Auch seine Kunst ist geprägt von der Beziehung zu den Eltern. „In ‚Verdamp lang her‘ kommt ja auch diese Zeile vor, wo mein Vater fragt, wann ich nicht das letzte Mal ein Bild gemalt habe“, so Niedecken, „und ob ein Lied jetzt genügen würde.“ Niedeckens Mutter, die ihren Traum, Modedesignerin zu werden, nicht verwirklichen konnte, unterstützt ihn. Sein Vater tut sich schwer: „In der Woche nach meinem Examen stand er im Atelier und hat diese Bilder ratlos angeguckt und hat dann diese ganz, ganz liebgemeinte Frage gestellt: Jung, kannst du eigentlich auch ein Pferd malen?“ „Verdamp lang her“ 2023 im WDR Rockpalast BAP – Verdamp Lang Her live | Köln 2023 | Rockpalast Auftragsmalereien von der „Mona Lisa“ bis zum Watzmann Ein Pferd malen? Das bringt Niedecken und Boecker auf die Idee für ein Projekt: Kunstwerke auf Bestellung, wie man sie heute von der KI anfordern kann. Von „Mona Lisa“ über Portraits bis hin zu Landschaften sind einige der Bilder, zusammen mit den passenden Wunschzetteln, in Koblenz ausgestellt. „Was haben wir teilweise gelacht, wenn ihre Wünsche ankamen“, erinnert sich der BAP-Frontman. „Einer wollte den Königssee mit dem Watzmann aber zwar in modern. Schmal ist dann nach Hause gegangen hat das Ding gemalt, hat eine Stunde später angerufen und gesagt: Ist fertig. Und es war ein Hammerbild.“ 1987 stellten Manfred Böcker (links) und Wolfgang Niedecken (rechts) in der Städtischen Galerie im Lenbachhaus München gemeinsam Werke aus. Nun sind in Zusammenarbeit mit Rainer Gross Werke in Koblenz zu sehen. picture-alliance / Reportdienste picture-alliance / dpa | Istvan Bajzat Inspiriert von der New Yorker Pop-Art der 1970er-Jahre „Ess fäädisch“ – ist fertig – heißt hier auch eine Küchenpapierrolle, auf der ein Ei thront. Dada lässt grüßen. Es geht weniger ums Kunstwerk, als vielmehr um den künstlerischen Einfall. Boecker, Gross und Niedecken – sind alle drei inspiriert von den Stars der ausklingenden Ära der New Yorker Pop-Art, wie Howard Kanowitz und Larry Rivers, bei denen sie eine Zeitlang assistierten und wohnten. Rainer Groß blieb sogar drüben, lebt und arbeitet heute auf Long Island. In Koblenz treffen die drei wieder einmal aufeinander. „Es war einmal“ - Die Ausstellung, erzählt anschaulich von einer außergewöhnlichen Künstler-Freundschaft. Und von einer kraftvollen Strömung in der Kölner Kunstszene der 1970er- und 1980er-Jahre, die Aufmerksamkeit verdient. Was | Wann | Wo Es war einmal. Vill passiert sickher.

Manfred Boecker, Rainer Gross, Wolfgang Niedecken Wann? 09.03.2025 – 18.05.2025 Wo? Museum Ludwig Koblenz (Esther-Bejarano-Str. 1, 56068 Koblenz)