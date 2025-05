Das Wendlinger Kolosseum: Zukunftsweisendes Holzparkhaus im Rahmen der IBA'27

Eines der wenigen und größten Holzparkhäuser Deutschlands ist in Wendlingen entstanden. Ressourcenschonend, emissionsfrei und in allen Bauteilen wiederverwertbar. Außerdem lässt sich das Gebäude zu Wohnungen und Büroräumen umnutzen. Unterstützt von der Internationalen Bauausstellung IBA'27 StadtRegion Stuttgart konnte dieses beispielhafte Gebäude umgesetzt werden.

Ostseite - Die offene Fassade ermöglicht eine sichtbare Holzkonstruktion und prägt somit das Erscheinungsbild. Hier befindet sich die Einfahrt, der Zugang zum Treppenhaus und den Fahrradstellplätzen. Pressestelle IBA’27

Seinen Spitznamen hat das innovative Holzparkhaus schon weg: „Das Kolosseum von Wendlingen“. Denn mit seiner ovalen Form erinnert es an den antiken Bau in Rom. Ein wirklich schönes Gebäude. An einem rundum angebrachten Stahlnetz wachsen bereist erste Grünpflanzen hoch. Und im Innern fällt von allen Seiten das Tageslicht in den bis zu 3,40 Meter hohen Räume.

Das Luftbild zeigt das Parkhaus im städtebaulichen Kontext zur Straße und Umgebung. Das begrünte und mit Photovoltaik ausgestattete Dach dient zur Stromversorgung. Pressestelle IBA’27

Diese Atmosphäre kennt man sonst nicht von Parkhäusern

„Ich finde, die Atmosphäre ist durch die Raumhöhe, das Licht, die Offenheit des Hauses und letztlich auch das Material des Holzes eine ganz andere Wahrnehmung, die man so in Parkhäusern nicht kennt“, erklärt Philipp Sieber von Herrmann+Bosch Architekten, einem Stuttgarter Büro, das auf Holzbauten spezialisiert ist und von dem der Entwurf stammt.

Rund 350 Parkplätze finden sich in dem Gebäude direkt beim Wendlinger Bahnhof. Auch für Fahrräder gibt es zahlreiche Stellplätze. Nur beim Fundament und den Treppenhäusern kam Beton zum Einsatz. Ansonsten besteht das Parkhaus komplett aus Holz.

Die Raumhöhe ist so gewählt, dass eine Umnutzung zu Arbeits-oder Wohnraum möglich ist. Der Asphalt kann rückstandslos und sortenrein entfernt werden. Pressestelle IBA’27

Das Holzparkhaus kann abgebaut oder zum Wohnhaus umgebaut werden

Das Holzparkhaus ist ein ressourcenschonender und damit umweltfreundlicher Bau, dessen einzelne Bestandteile wiederverwendet werden könnten. Oder man macht was ganz anderes aus dem Parkhaus. Es lassen sich nämlich Büroräume und Wohnungen hineinbauen. Denn die Rampen, auf denen die Autos nach oben fahren, liegen in der Mitte des Gebäudes und sind herausnehmbar.

Sobald die Rampen herausgenommen sind, entsteht ein Innenhof. Dadurch kann zusätzliches Licht in die Räume fallen. Unter den dicken Holzbalken haben die Architekten beispielhaft weiße Planen aufgehängt, die die Wände einer späteren Wohnung sein könnten. Sitzmöbel und ein Tisch stehen dort, auch eine Küchenzeile: