Egal ob als Bergsteiger oder Magier: John Wood und Paul Harrison setzen sich in ihren Arbeiten mit den Regelwerken unseres Alltags auseinander. Das britische Künstlerduo interessiert sich für unsere Verhaltensweisen – und hält der Gesellschaft humorvoll den Spiegel vor.

Strahlend blauer Himmel, eine Bergspitze über den Wolken. Langsam und unter augenscheinlich großem Kraftaufwand erklimmt ein Kletterer den Gipfel. Hinter sich zieht er einen zweiten Bergsteiger im Partnerlook an einem Seil hinauf.

Oben angekommen schauen sich die beiden um. Fast quälend langsam bewegen sie sich auf dem Gipfel, wechseln stumm die Position, starren nach unten, dann in die Ferne. Schließlich machen sie, ohne eine Miene zu verziehen ein Selfie. Nicken sich zu – und es geht wieder hinab. „Unrealistic Mountaineers“, also unrealistische Bergsteiger, heißt die Arbeit von Paul Harrison und John Wood von 2012 ganz treffend.

John Wood & Paul Harrison, Unrealistic Mountaineers, 2012, single channel. Pressestelle Kunsthalle Göppingen

Künstler Paul Harrison erklärt, dass weder er, noch John Harrison Alpinisten seien. „Es ist ein total unrealistisches Set eines Gipfels, es wurde in unserem Studio gefilmt.“ Es gehe um die Enttäuschung, wenn man etwas erreicht hat. „Was macht man, wenn man alles geschafft hat, was man schaffen wollte?“

In dem Video kämen sie als zwei alberne, mittelalte Männer daher, die einen Berg hochklettern, der eigentlich nur 1,50 Meter hoch ist.

John Wood Paul Harrison, Demo Tape, 2020, single channel. Pressestelle Kunsthalle Göppingen

Weltweite Erfolge: Tate Britain, Centre Pompidou, Times Square

Seit knapp 30 Jahren entwickeln die britischen Künstler ihre Ideen gemeinsam. Von riesigen Bildschirmen am New Yorker Times Square, dem Centre Pompidou in Paris oder der Tate Britain in London – mit ihrer Kunst sind sie weltweit erfolgreich.

Jetzt hat es die Kunsthalle Göppingen geschafft, die beiden in die die schwäbische Kleinstadt unweit von Stuttgart zu locken. Dort in der städtischen Galerie und im öffentlichen Raum ist jetzt eine Auswahl ihrer Arbeiten zu sehen.

Humorvoller Blickk auf das Regelwerk des Alltags

Ob Filme, Zeichnungen oder Skulpturen – die Arbeiten eint, dass sie sich mit menschlichen Verhaltensweisen, unserer Kommunikation und Regelwerken auseinandersetzen, die unseren Alltag bestimmen.

Jeder Film entstehe in einem eigens dafür gebauten Filmset, das gleichzeitig so minimalistisch und akkurat wie möglich ist, so die Leiterin der Kunsthalle Göppingen, Melanie Ardjah. Jeder Film habe so stets etwas Laborartiges.

Die Filme versuchen nicht, nachzuahmen; ich sehe ja mit einem Blick, dass dieser Berg nicht echt ist.

Das mache die Videoarbeiten zu Versuchsanordnungen. Immer wieder spielen dabei Zufall, Kontrolle und Kontrollverlust eine Rolle; eine Gratwanderung zwischen Ernsthaftigkeit und Absurdität, die zum Nachdenken anregt. Aber auch einfach nur lustig sein will.

„Demo Tape“: Sprache und ihre Vieldeutigkeit

Die Sprache und ihre Vieldeutigkeit faszinieren das Duo besonders. In dem Video „Demo Tape“ non 2020 stehen die beiden Künstler stumm nebeneinander. Sie tragen Overalls und Schirmmützen, in ihren Händen halten sie Plakate wie auf einer Demonstration. Die Gesichter sind, wie in all ihren Videos, völlig emotionslos.

„One… two“ steht auf beiden Schildern, wie man es gerne bei einem Test ins Mikrophon spricht. „Eins, zwei – Test“, dann wendet John Wood rechts sein Plakat. Darauf steht jetzt tatsächlich „testing“. Jetzt wendet Harrison sein Schild. Jetzt seht da: Pro-Testing.

„Text oder Sprache werden immer wichtiger in unserer Arbeit und wir nutzen sie spielerisch. Wir hatten diese Idee von einer Demo – gegen oder für nichts Spezielles.“ Es ginge darum, Plakate spielerisch einzusetzen. „Wir wollten uns als klassisch, britische Arbeiter verkleiden, die in den 1970er-Jahre gestreikt haben.“

John Wood & Paul Harrison, 10 x 10 , 2011, single channel. Pressestelle Kunsthalle Göppingen

Acht Videoarbeiten aus 20 Jahren

Insgesamt zeigt die Kunsthalle acht Videoarbeiten der Briten aus knapp 20 Jahren. Das Künstlerduo durchbricht jedoch auch die Mauern der Kunsthalle und platziert in Göppingen Arbeiten im öffentlichen Raum.

21 knallgelbe Schilder flankieren so den Weg vom Bahnhof in Göppingen bis zur Kunsthalle. Sie wirken wie Verkehrsschilder, verweisen aber auf nichts. Harrison und Wood spielt mit der Tatsache, dass unser Alltag dauernd von Schildern und Hinweisen organisiert und gesteuert wird.

„Es gibt keine direkte Aufgabe“, sagt Melanie Ardjah, „außer vielleicht, darüber nachzudenken und das machen sie mit sehr viel Humor.“

Spiel mit der Zweideutigkeit

Wer dann durch den Schilderwald den Weg zur Kunsthalle gefunden hat, wird von einer Neonarbeit der Künstler begrüßt. Innen, direkt über dem Eingang strahlt in weiß ein schlichtes „Oh“, der Titel der Ausstellung. Es könnte ein überraschtes „Oh“ sein, oder ein enttäuschtes. Den beiden Künstlern gefällt diese Zweideutigkeit.

Die ganz bewusst eingesetzte Low-Budget-Ästhetik der Videos, lässt die Arbeiten weniger albern, sondern auf eine Art fast anrührend wirken. Dass die Künstler es vermeiden, zu tiefgründig wirken zu wollen, stelle ihre Arbeiten heraus, so die Kunsthalle-Leiterin. „Diese Leichtigkeit, die wohnt im Grunde jeder dieser Arbeiten inne.“