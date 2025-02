Der Bonner Fotograf Dieter Seitz erforscht die Spuren der Kosmonautik im Alltag der Ex-UdSSR. Eine Ausstellung im Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld zeigt, dass der Stolz auf die Pioniertaten im Weltall bis heute lebendig ist, nach dem Motto: Raumfahrer aller Länder, vereinigt euch!

Pionierleistungen der Raumfahrt sind tief in den Alltag eingeschrieben

Der unsterbliche Ruhm der sowjetischen Raumfahrt reicht weit – von haushohen Heldenbildern bis zu Pfefferstreuern und Brötchendosen. Objekte aller Art und Größe sind im ehemaligen Ostblock mit Dekor ausgestattet, das Raumfahrt-Geschichte erzählt. Deren Pionierleistungen waren so berauschend, dass sie tief in den Alltag des ehemaligen Imperiums eingeschrieben sind.

Diese Zeichen eines bis heute lebendigen Stolzes haben den Bonner Fotografen Dieter Seitz über Jahre hinweg beschäftigt. Dazu gehört bisweilen eine hinreißende Fallhöhe - von der heroischen Eroberung des Weltalls zum profanen Kleinklein hinieden.

Ein Saturn-Staubsauger mit Gummiring schont die Möbel

„Zum Beispiel ein Staubsauger, der die Form des Saturn hat“, erklärt Dieter Seitz und beschreibt einen Gummiring, der die Möbel beim Staubsaugen schützte. „Und er fährt auf drei Rädern, die so aussehen wie drei Monde des Saturn. Und die sowjetische Hausfrau zog den also hinter sich her, wenn sie gesaugt hat.“

Dieter Seitz‘ Projekt „Cosmic Culture“ macht sich aber nicht lustig, schon gar nicht über die Frauen in der Raumfahrt. Da thront zum Beispiel erhaben lächelnd die perfekt ondulierte Dubynina Nadezhda an ihrem Schreibtisch im Gagarin Cosmonaut Training Center. Seit 45 Jahren hat die Programmiererin hier Raumfahrt-Aspiranten erlebt und durch Simulationen geschleust.

Die „Satellite Girls“ aus Kirgisien basteln einen Satelliten

Dass Frauen im Sozialismus beruflich teils technik-affiner als im Westen agierten, das ist noch einigermaßen bekannt. Ziemlich überraschend aber wird es, wenn Dieter Seitz von einer jungen Aktivistinnen-Gruppe im muslimisch geprägten Kirgisien berichtet.

„Das sind die „Satellite Girls“, erzählt er, „die haben sich in Bischkek, in Kirgisien zusammengefunden, eine Gruppe von 12, 15 jungen Frauen, weil sie unzufrieden sind mit der gesellschaftlichen Situation. Und sie haben gesagt: Okay, wir müssen was machen, was wirklich Aufmerksamkeit erregt. Ergo einen Satelliten basteln.“

Der Plan ging auf. Eine Weile, nachdem Dieter Seitz die junge Alina Anisimova in Bischkek porträtierte, hatten die Girls per Crowdfunding genug gesammelt, um ihre Konstruktion als ersten kirgisischen Satelliten in den Orbit zu bringen.

Welche Rolle spielen für uns heute noch Utopien?

Es sieht also ganz danach aus, als hätte der alte Traum von der Erforschung unbekannter Weiten immer noch eine Menge Potential, um Menschen zu begeistern. Auf einigen Fotos von Dieter Seitz posieren rausgeputzte Schüler im steifen Sonntagsstaat vor ihren handgemalten Planeten-Bildern; an einer technischen Schule in Baikonur hat der Fotograf Teenies beobachtet, die selbstgebastelte Mini-Raketen für einen Wettbewerb testen.

Angesichts dessen fragt der Fotograf nach den großen Zusammenhängen der Raumfahrt: „Welche Rolle spielen für uns heute noch Utopien? Utopien haben ja immer etwas Mobilisierendes, nicht nur für Individuen, sondern auch für Gesellschaften. Was ist der Nutzen der Angelegenheit wie betreibt man das? Betreibt man das als eine Konkurrenz-Geschichte, wo einer gegen den anderen kämpft? Oder betreibt man es also eine Gemeinschafts- Geschichte der Menschheit?“

Kosmonauten aller Länder, vereinigt euch!

Also gerade nicht, wie Elon Musk es derzeit anpeilt – mit privatem Kapital eine bizarre Flucht auf den Mars organisieren, wenn die abgewirtschaftete Erde demnächst kollabiert – sondern wie in jenen sowjetischen Science-Fiction-Filmen, die sogar die sonst übliche Tragik des „Russian Endings“ austauschten gegen zukunftsfrohe Weltraum-Solidarität; zum Beispiel das Drama „Begegnung im All“ von 1963, in dem russische Kosmonauten ihre havarierten US-Kollegen retten.

„Helfen wir denen oder helfen wird denen nicht?“ fragt sich Edgar Seitz. „Es ist ja eigentlich der Klassengegner. Aber Leute, die sind Kumpels, Weltraumfahrer wie wir, denen müssen wir helfen, mit einer aufopfernden Mission: und am Ende stand da sozusagen nicht: Proletarier aller Länder, sondern: Kosmonauten aller Länder, (lacht) vereinigt euch!“