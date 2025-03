Der Traum als Gegenentwurf zur Wirklichkeit: Ausstellung in Kunsthalle Mainz

Jeder Mensch träumt anders: Einige werden regelmäßig von Albträumen heimgesucht, für andere wird der Nachtschlaf zum Ausflug in eine bessere Welt. Diese bessere Traumwelt steht im Fokus der Gruppenausstellung „What is the Dream That Makes You Dream?“ in der Kunsthalle Mainz.

„Das Potential von Traum und Träumen hat uns besonders Interessiert“, sagt Stefanie Böttcher, Direktorin der Kunsthalle Mainz. Es gehe darum, sich Welten zu öffnen, die anders sind als die vielen negativen Nachrichten. Nicht als Flucht vor der Realität, sondern um dem Übermaß an Schwere etwas entgegenzusetzen.