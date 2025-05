Wiederentdeckt: So sah Leonard McCombe das Elend Europas nach 1945

Center for American Studies in Heidelberg

Der britisch-amerikanische Fotojournalist Leonard McCombe hat die Alliierten nach ihrer Landung in der Normandie auf ihrem Vormarsch mit der Kamera begleitet. Obwohl er auch für das Time Magazin arbeitete, interessierte sich nach dem Krieg niemand mehr für seine Bilder. Im Center for American Studies in Heidelberg sind sie jetzt erstmals in Deutschland zu sehen.