„Gute Aussichten“ mit düsteren Bildern: Brillante Abschlussarbeiten junger deutscher Fotografie-Studierender

Evelina Reiter ist in St. Petersburg aufgewachsen und lebt als freischaffende Künstlerin in Berlin. Das Leben junger Frauen in der Großstadt ist auch künstlerisch ihr Thema. Ihre Protagonistinnen sind selbstbewusst, in kantigen Anzügen und spitzen Schuhen. Die Art Karlsruhe ist die erste Kunstmesse, auf der die 26-Jährige ihre Arbeiten präsentiert.