Frieder Burda - Zum Tod des Mäzens und Kunstsammlers

Was bedeutet Frausein heute? Womit identifizieren wir uns? Was ist weiblich, was männlich? Was ist Entscheidung, was gesellschaftliches Diktat? Warum müssen wir Feminismus globaler denken? Die Ausstellung „Inner View“ in der Kunsthalle Göppingen mit Videoarbeiten wirft diese Fragen auf und regt zum Denken an, wie Feminismus in der Kunst in der Zukunft aussehen kann.