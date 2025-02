• Der Star und die Stolpersteine – Eleanor Reissa hat in der jüdischen Serie „Die Zweiflers“ viele begeistert. In Stuttgart hat sie jetzt Stolpersteine gesetzt, die an ihre Familie erinnern

• Fantastische Gestalten – Die Zwillinge Gert und Uwe Tobias haben die Druckgrafik auf ein neues Level gehoben. In Tübingen treten sie den großformatigen Beweis an

• „Der eiserne Marquis“ – Udo Rau hatte Engagements in Pforzheim, Tübingen und Stuttgart – dort hat er jetzt einen schauerromantischen 1000 Seiten-Roman eingesprochen

• Zappa lebt – Underground-Legende Frank Zappa lebt. Zumindest im Hunsrück, denn dort pflegt „Frank out“ sein Erbe. Jetzt kam Zappas Musiker Napoleon Murphy Brock zu Besuch

• Kulturtipps – „Asamblea Mediterranea“ in Esslingen, Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg, Mozarts Requiem als Ballett in Koblenz

• Die Erde ist ein großer Schatz – Und Madeleine Dietz baut Tresore und Schreine dafür. Die Künstlerin aus Landau stellt ihre Kunstwerke weltweit aus