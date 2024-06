per Mail teilen

Die Kultureinrichtungen haben ihre Häuser geschlossen. Viele unserer Kulturpartner suchen nun neue kreative Wege und virtuelle Möglichkeiten, damit die Menschen zu Hause weiterhin Kultur erleben können. Ob virtuelle Rundgänge durch aktuelle Ausstellungen oder Konzertmitschnitte, Bühnenproduktionen oder Livestreams – das Angebot ist vielfältig.



Wir haben für Sie digitale Angebote der SWR2 Kulturpartner zusammengestellt, eine bunte Mischung, die Sie bequem von der Couch aus und ohne Ansteckungsgefahr genießen können. Viel Vergnügen beim Entdecken!

Baden-Baden, Theater Baden-Baden

"Wir bleiben #drinnen" - Die Coronakrise bietet auch Chancen: Eine gute Gelegenheit für alle, die verpassten Aufführungen nachzuholen. Das Theater Baden-Baden präsentiert nach und nach Highlights und Produktionen der vergangenen Jahre und beginnt mit einer Aufzeichnung von "Dantons Tod" aus dem Jahr 2016.

Theater Baden Baden

Friedrichshafen, Zeppelin Museum

Das Museum ist geschlossen, aber das Zeppelin Museum bringt das Museum nach Hause. In der eigens eingerichteten Mediathek sind virtuelle Führungen zu den aktuellen Ausstellungen, Leseempfehlungen der Kuratoren für lange Wochenenden, Podcasts, aufmunternde Worte der Museumsdirektorin Dr. Claudia Emmert und vieles mehr zu finden, um dem Lagerkoller daheim zu begegnen. Herzstück ist die neu aufgesetzte digitale Sammlung. Hier können die Besucher*innen auf Entdeckungsreise zu Exponaten gehen, die bisher nicht öffentlich zu sehen waren oder nur temporär sind.

Zeppelin Museum

https://digitalesammlung.zeppelin-museum.de/

Gaggenau, Unimog-Museum

Er ist eine Fahrzeuglegende, ein Alleskönner der seinesgleichen sucht – der Unimog. Seit 70 Jahren ist das "Universalmotorgerät" weltweit unterwegs, unterstützt das THW im Katastrophenfall, räumt, mäht und transportiert für den kommunalen Einsatz oder ist bei Expeditionen im Ausland ein treuer Begleiter. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie einen spektakulären Rundflug durch das Museum. So kommt die "Faszination Unimog" einfach zu Ihnen nach Hause.

Unimog-Museum

https://www.unimog-museum.com/aktuelles/virtueller-rundflug-durch-das-museum/

Kaiserslautern, Fruchthalle

Damit in Zeiten der Corona-Krise und häuslicher Isolation das menschliche Bedürfnis nach Unterhaltung nicht auf der Strecke bleibt, haben das Referat Kultur und die städtische KL.digital GmbH einen "kulturellen Livestream" aus der Kaiserslauterer Fruchthalle ins Leben gerufen, über den sich regionale Künstlerinnen und Künstler von Dienstag bis Freitag ab 17 Uhr einem interessierten Publikum präsentieren können. Die Darbietungen reichen von Klassik, über Rock und Pop, Lesungen bis hin zu Kabarett.

Fruchthalle kaiserslautern

https://www.herzlich-digital.de/corona/livestream/

Kaiserslautern, Museum Pfalzgalerie

Das Museum Pfalzgalerie in Kaiserslautern lädt Menschen, die sich zurzeit vermehrt zuhause aufhalten, zu einer Kreativaktion unter dem Titel "Wie siehst Du mich" ein. Einmal pro Woche stellt das Museum ein Bild aus der ständigen Sammlung auf seiner Internetseite, in Facebook und auf Instagram vor.

Interessierte sind eingeladen, dazu einen "Kommentar" zu entwickeln, z.B. in Form einer Collage, einer Fotografie, einer Malerei, einer Skulptur oder einer Zeichnung mit beliebigem Material. Die ersten Einsendungen überraschen durch ihren Einfallsreichtum. Sie werden im Internet und später auch in einer Ausstellung in der Pfalzgalerie präsentiert.

Pfalzgalerie Kaiserslautern

https://www.facebook.com/Museum.Pfalzgalerie.Kaiserslautern

https://www.instagram.com/p/B-Hr_gcFwwy/

Karlsruhe, Badisches Landesmuseum

Die Gesellschaft hält zusammen – das Badische Landesmuseum auch! Im neuen Format "Museum digital – Digitales Angebot in Coronazeiten" stellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Themen aus dem Museum vor. Mit kurzen Video-Updates über die Ausstellungen, Projekte und Sammlungen zeigt das Museum täglich Montag bis Freitag, dass es trotz Corona weitergeht.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Großen Landesausstellung "Kaiser und Sultan – Nachbarn in Europas Mitte 1600 - 1700". Die Ausstellung, die ursprünglich bis zum 19. April gezeigt worden wäre, musste wie das Museum schließen und wird nach Wiedereröffnung nicht mehr zu sehen sein. ‘Museum digital’ vermittelt also einen letzten Eindruck und ist über die Homepage sowie Facebook und Twitter zu erreichen.

Badisches Landesmuseum

Karlsruhe, Literarische Gesellschaft

Das Museum für Literatur in Karlsruhe sendet zweimal wöchentlich vergangene Lesungen zum Nachhören über seine Website. Gerade jetzt muss die Kultur weiterhin ein Bindemittel sein, das unsere Gesellschaft zusammenhält. Literatur ermöglicht einen fiktionalen Ausbruch aus der beengten Realität. Doch viel wichtiger sind Werte wie Gemeinschaftssinn, Toleranz und Zuversicht, die sie weiterhin vermittelt.

Um die Versorgung mit gehaltvollen und inspirierenden LIVE-Lesungen trotz ausfallendem Veranstaltungsprogramm aufrecht zu erhalten, stellt das Museum für Literatur jeden Dienstag und Freitag im April 2020 eine vergangene LIVE-Lesung online auf seiner Website zum Nachhören bereit.

Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle

"Entdecken Sie die Kunsthalle Karlsruhe digital - Acht Jahrhunderte Kunstgeschichte!" Betrachten Sie ihre Lieblingswerke aus einer ganz anderen Perspektive mit nie gesehenen Details und Hintergründen.

www.kunsthalle-karlsruhe.de

Karlsruhe, Zentrum für Kunst und Medien

#stayhome – ZKM auf Sendung

Das ZKM ist in der digitalen Welt zuhause. Allein durch seine Ausrichtung ist das Zentrum für Kunst und Medien dafür gewappnet, seine Ausstellungen und Veranstaltungen in den digitalen Raum zu erweitern. Von der Live-Führung mit Kunstvermittler*innen auf Instagram TV über einen virtuellen 360°-Ausstellungsrundgang oder der Präsentation von „Female Composers“, einem Musikfestival, das ab dem 6. April täglich Komponistinnen der vergangenen Jahrhunderte in den Blick nimmt – das ZKM öffnet mit einem vielseitigen digitalen Angebot allen interessierten Kulturliebhaber*innen weiterhin virtuell seine Türen.

www.zkm.de

Koblenz, Mainz, Trier: #KulturErbeOnline

Die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) lädt unter dem Motto "Wir machen Geschichte lebendig" zu einer digitalen Entdeckungsreise in das kulturelle Erbe des Landes ein. Hinter den Rubriken "Einblicke Digital", "Exponat der Woche", "Burg/Schloss der Woche", "Kids und Co." und "Lesehäppchen" verbergen sich Einblicke in aktuelle und vergangene Ausstellungen, besondere Exponate, kulturpädagogische Angebote, interessante Artikel und Berichte sowie Bewegtbild-Ausflüge in Museen, Burgen und Schlösser. Die Angebote sind kostenfrei und werden kontinuierlich erweitert.

https://gdke.rlp.de/de/kulturerbeonline/

https://www.facebook.com/Kulturtipps

Die Landesmuseen in Koblenz, Mainz und Trier auf Facebook:

https://www.facebook.com/FestungEhrenbreitstein

https://www.facebook.com/landesmuseumkoblenz

https://www.facebook.com/rlmtrier

https://www.facebook.com/landesmuseum.mainz

Konstanz, Theater Konstanz

Das Theater Konstanz stellt Mitschnitte von Inszenierungen online, wie zum Beispiel "Junge Hunde" über eine Jugend im Widerstand oder die Oper "Mord auf dem Sänis". Schauspielerinnen und Schauspieler lesen aus ihren Lieblingsbüchern: u.a. Harald Schröpfer (Gymnasium der Wollust), Dan Glazer ("Psyche" von Hugo von Hofmannsthal), Odo Jergitsch ("Wie ich es sehe" von Peter Altenberg), Antonia Jungwirth ("Ein Hungerkünstler" von Kafka) sowie Intendant Christoph Nix aus seinem Buch "Lomè – Der Aufstand" und "Die Pest" von Camus.

Theater Konstanz

Ludwigshafen, Biennale für Fotografie

Zwar können die sechs Biennale-Ausstellungen (vorerst) physisch nicht besucht werden - ganz verzichten muss man darauf aber nicht. Das Biennale-Team macht alle Ausstellungen digital zugänglich. Los geht's mit den virtuellen Rundgängen durch When Images Collide im Wilhelm-Hack-Museum und durch All Art is Photography im Kunstverein Ludwigshafen.

https://biennalefotografie.de/news/virtueller-rundgang-durch-unsere-ausstellungen

Mannheim, Kunsthalle Mannheim

Direktor Johann Holten startete mit der Social-Media-Aktion #kumachallenge eine virale Videoreihe, in der Mitarbeiter*innen der Kunsthalle einen persönlichen Blick auf Werke der Sammlung werfen. Aber auch über Online-Angebote wie die "KuMa App" und die Sammlung Online können Ausstellungen der Kunsthalle in Abbildungen, Texten und Audioführungen entdeckt werden.

Kunsthalle Mannheim

Mannheim, Reiss-Engelhorn-Museen

Die beliebten Kuratorenführungen werden per Video ins Netz verlegt. Kuratorin Dr. Gabriele Pieke führt durch die neue Sonderausstellung "Marc Erwin Babej: Yesterday – Tomorrow", und Kuratorin Eva-Maria Günther zeigt Highlights moderner Glaskunst aus der Schau "Chromatik". In Planung sind Videos für Kinder rund um das spannende Reich der Pharaonen in der Ausstellung "Ägypten - Land der Unsterblichkeit".

Reiss-Engelhorn-Museen

Mosel Musikfestival

Die Live-Präsentationen zum Programm des Mosel Musikfestivals pausieren derzeit – Einblicke in berührende, bezaubernde und begeisternde Highlights des Festivalsommers 2020 werden dennoch ermöglicht. Das Festivalteam hat die 70-minütige Präsentation online gestellt. Intendant Tobias Scharfenberger führt die Zuschauer durch die musikalische Welt der neuen Saison und stellt die Programme der Künstler vor.

www.moselmusikfestival.de/aktuelles/video-programmvorstellung

Neustadt an der Weinstraße, Hambacher Schloss

Zu einem virtuellen Rundgang und Online-Ausstellungen lädt das Hambacher Schloss ein. Mit beeindruckenden 360-Grad-Aufnahmen, Fotos und Videos erfährt man allerhand zur Geschichte und Bedeutung des Hambacher Schlosses. Darüber hinaus kann man eine Reise zum legendären Hambacher Fest ins Jahr 1832 unternehmen. Mit einer kostenlosen Lern-App steht einer Reise in die Vergangenheit nichts im Wege.

www.hambacher-schloss.de

www.artsandculture.google.com/project/hambacher-schloss

www.derlehrerclub.de/expeditions

Speyer, Historisches Museum der Pfalz

Das Historische Museum der Pfalz bringt ab sofort die "Medicus"-Ausstellung direkt nach Hause. Nach und nach wird es Online-Führungen durch die verschiedenen Kapitel der aktuellen Sonderausstellung geben, die einen spannenden Einblick in 5.000 Jahre Medizingeschichte gewähren. Zu Beginn begrüßt Direktor Alexander Schubert, danach erklärt Projektleiter Sebastian Zanke, was die Ausstellung mit dem Roman "Der Medicus" von Noah Gordon zu tun hat.

Historisches Museum der Pfalz

Historisches Museum der Pfalz auf Youtube

Trier, Theater Trier

Im Theater Trier haben die "digitalen (Spiel)Zeiten" begonnen. Da das Haus momentan leider keine Vorstellungen spielen kann, hat das Team Videos auf verschiedenen Online-Plattformen eingestellt, um auf diese Weise nach wie vor für sein Publikum da zu sein. Gezeigt werden kurze Videos von Ensemblemitgliedern, die jeweils bei ihnen zu Hause entstanden sind. Zu sehen sind die Videos auf dem YouTube-, Facebook- und Instagram-Kanal des Theaters.

Theater Trier