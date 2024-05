Sweet Paris Reloaded | Transport eines nicht existenten Ortes (bis 2 Uhr)

Sweet Paris Reloaded

Hörstück von Alfred 23 Harth und Peter Fey

Unter Verwendung der Paris-Briefe von Wolf Pehlke aus den Jahren 1989/90

Mit: Wolfram Koch, Julia Mantel und Nicole Van den Plas sowie im Original-Ton von 1990: Rebecca Pauli

Musik: Alfred 23 Harth (Reeds, Noise, Field-Recordings)

Peter Fey (Keyboards, Schlagzeug)

Nicole Van den Plas (Klavier und Orgel)

Ton und Technik: Peter Fey

Komposition und Hörspielbearbeitung: Alfred 23 Harth und Peter Fey

Regie: Peter Fey

(Produktion: SWR 2021)



anschließend ca. 0.15 Uhr

Transport eines nicht existenten Ortes

O-Ton-Hörstück von Alfred 23 Harth und Peter Fey

Mit: Alfred 23 Harth: Holz- und Blechblasinstrumente

Peter Fey: Elektronics und Sampler

Sowie im Originalton Vollrad Kutscher, Ottmar Hörl, Walter E. Baumann, Erzsebeth Csendesi, Thomas Roth und Rochus Kowallek

Komposition: Alfred 23 Harth und Peter Tomas Fey

Konzept und Regie: Alfred Harth

(Autorenproduktion aus dem Jahr 1988)

In "Sweet Paris Reloaded" geht es um den in Baden-Baden geborenen, 2013 in Karlsruhe verstorbene bildende Künstler Wolf Pehlke. Seine Briefe aus Paris von 1990 an den Jazz-Musiker Alfred Harth erzählen vom Alltagsleben Pehlkes und umkreisen existenzielle Grenzsituationen in der Großstadt. Das Duo Fey und Harth nutzte die Briefe für ein musikalisches Projekt, durch das die damalige persönliche künstlerische Sinnsuche zu einer allgemeinen literarischen Reflexion über das Verhältnis von Kunst und Leben wird.

Im O-Ton-Hörstück "Transport eines nicht existenten Ortes" erzählen bildende Künstler von der Abhängigkeit ihres Schaffens vom Wohnort.