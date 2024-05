Unter Verwendung der Paris-Briefe von Wolf Pehlke aus den Jahren 1989/90 und Rohmaterial von der CD "Sweet Paris" von Alfred 23 Harth aus dem Jahr 1990



Dieses Hörspiel steht bis 16.5.2025 zum Download bereit.

In „Sweet Paris Reloaded“ geht es um den in Baden-Baden geborenen, 2013 in Karlsruhe verstorbene bildende Künstler Wolf Pehlke. Seine Briefe aus Paris von 1990 an den Jazz-Musiker Alfred Harth erzählen vom Alltagsleben Pehlkes und umkreisen existenzielle Grenzsituationen in der Großstadt. Das Duo Fey und Harth nutzte die Briefe für ein musikalisches Projekt, durch das die damalige persönliche künstlerische Sinnsuche zu einer allgemeinen literarischen Reflexion über das Verhältnis von Kunst und Leben wird.

Mit:

Wolfram Koch, Julia Mantel und Nicole Van den Plas

sowie im Original-Ton von 1990: Rebecca Pauli



Musik:

Alfred 23 Harth: Reeds, Noise, Field-Recordings

Peter Fey: Keyboards, Schlagzeug

sowie

Nicole Van den Plas: Klavier und Orgel



Ton und Technik: Peter Fey

Komposition: Alfred 23 Harth und Peter Fey

Regie: Peter Fey

Dramaturgie und Redaktion: Manfred Hess

Produktion: SWR 2021

Alfred 23 Harth und Peter Fey: Transport eines nicht existenten Ortes