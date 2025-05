Liebe, Wahn und betrogenes Gefühl

Das Hörspiel steht bei SWR Kultur für 12 Monate online und als Download bereit.

Eduard Mörikes "Maler Nolten", zugleich Bildungs- wie psychologischer und mystischer Roman, zeigt die für Mörike typische Verknüpfung von Idylle und Abgrund. Heinz von Cramer nutzt Mörikes Hauptfiguren, Handlungsschwerpunkte und vor allem dessen Sprache, um das Motiv des Wahnsinns zu untersuchen. Ein Wahnsinn, der zur durchaus realen Vernichtung des Menschen durch die zerstörerische Kraft eines Sinnverlustes führt. Die Verkehrung von Wahrheit in Trug und umgekehrt, die verhängnisvollen Masken- und Rollenwechsel, die Verwechslung von Schein und Wirklichkeit: All das treibt die Figuren in ihr wechselhaftes Schicksal.

Nach Episoden aus Eduard Mörikes Roman "Maler Nolten"

Von Heinz von Cramer

Mit: Markus Meyer, Mathias Kahler, Chris Pichler, Martin Schwab, Donata Höffer u. a.

Musik: Martin Bieber

Hörspielbearbeitung: Heinz von Cramer

SWR 2007

Eduard Mörike, geboren am 8. September 1804 in Ludwigsburg, war zunächst Pfarrer, dann Lehrer für Literatur. Die Erstfassung des "Maler Nolten erschien 1832, die Neufassung begleitete Mörike lebenslang und blieb schließlich unvollendet. Erzählt wird in beiden Fassungen die tragische Liebesgeschichte des Malers Theobald Nolten und seiner Verlobten Agnes, die in ein schicksalhaftes Handlungsnetz verwickelt werden. Neben dramatischen Dichtungen, Erzählungen, Märchen, Übersetzungen und Nachdichtungen gehört Lyrik zu Mörikes literarischem Gesamtwerk. Er starb am 4. Juni 1875 in Stuttgart.