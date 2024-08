Korridore – Staffel 2 (9/12) | Der Kult des Pythagoras

Mystery-Horror-Serie in 12 Folgen

Mit Maximilian Schimmelpfennig, Nisan Arikan, Ulrich Bähnk u. a.

Buch und Regie: Lars Henriks

(Produktion: SWR 2024)

Zoe verliert langsam die Geduld. Sie will endlich das IPP-Gebäude verlassen. Patrick dagegen will weiter hinter das Geheimnis kommen, das sich im Institut für Paramediale Phänomene verbirgt. Sie hören eine Aufzeichnung von Patricks Mutter und sind endlich frei. Zoe fährt zu ihrem Stiefvater, um ihn zu konfrontieren. Sie weiß jetzt, dass er ein Agent der Samos-Gruppe ist. Gernot erklärt, was dieser dubiose Orden mit Pythagoras zu tun hat. Zoe will einfach nur weg, aber schon wieder wird sie gefangen. Thomas, die nette Nebenfigur, stirbt als Running Gag einen weiteren Tod - diesmal durch Lispeln.

(Folge 10:Der Gehörnte, Samstag, 24. August 2024, 19.04 Uhr)