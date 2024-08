Korridore – Staffel 2 (8/12) | Heimkehr

Mystery-Horror-Serie in 12 Folgen

Mit Maximilian Schimmelpfennig, Nisan Arikan, Ulrich Bähnk u. a.

Buch und Regie: Lars Henriks

(Produktion: SWR 2024)

Martin erzählt Zoe und Patrick, was ihm seit seinem Körperwechsel passiert ist. Er möchte nicht in Herrn Altenbrinks zerstörtem Körper leben. Und bittet darum, zurück in die Kaffeemaschine gelassen zu werden. Zoe und Patrick erfüllen ihm diesen Wunsch und wagen ein Experiment in frankensteinscher Manier. Auf dem Nebenschauplatz am Ende: Thomas befindet sich in einer Mini-Welt, wo er Bürgermeister mit Blick auf eine aufsteigende Karriere ist. Sein bester Freund ist eine Maus, auf der er reitet - Mäuse sind das bevorzugte Fortbewegungsmittel der Mini-Menschen. Und wieder geht die Sache schief.

(Folge 9:Der Kult des Pythagoras, Samstag, 10. August 2024, 19.04 Uhr)