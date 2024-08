Abl Fleischmann ist zehn Jahre alt, als seine Mutter in den Westen flieht. Schutzlos bleibt Abl der repressiven Erziehung durch Vater und Bruder ausgesetzt. Er flieht in seine Gedankenwelt, will nur "Mick und die Stones" sehen. Und tatsächlich: Sie sollen am 20. Jahrestag der DDR nahe der Mauer spielen.

Abls Hoffnungen werden der autoritären Sprache des Vaters und den Phrasen eines Radioreporters entgegengesetzt.

Die Geschichte scheint so klar wie eine Fallstudie aus dem Lehrbuch. Der Vater, bei der Staatssicherheit und ein autoritärer Haustyrann, kennt für seinen jüngeren Sohn nur eine Strafe: kein runter (zum Spielen), kein fern (sehen). Am 20. Jahrestag der DDR gerät der Junge in eine Demonstration und wird plötzlich mit seinem älteren Bruder konfrontiert, der an der Mauer, unter Schießbefehl, Wache steht. In einer Kain-und-Abel-Situation stehen die Brüder einander gegenüber.

Für seine Erzählung erhielt Ulrich Plenzdorf 1978 den Ingeborg-Bachmann-Preis. Die Hörspieladaption wurde mit dem Prix Futura 1988 ausgezeichnet.

Ulrich Plenzdorf (1934 - 2007) studierte nach dem Abitur Marxismus-Leninismus am Franz-Mehring-lnstitut in Leipzig. Von 1955 bis 1958 war er Bühnenarbeiter, danach ein Jahr Soldat bei der Nationalen Volksarmee. Von 1959 bis 1963 studierte Plenzdorf an der Filmhochschule in Babelsberg und arbeitete danach als Szenarist und Filmdramaturg. Er erhielt zahlreiche Preise, u.a. den "Heinrich-Mann-Preis 1973" der Akademie der Künste der DDR. Zahlreiche Werke, darunter die erfolgreich dramatisierte Erzählung "Die neuen Leiden des jungen W.".

Mit Dirk Nawrocki, Uta Hallant, Gert Haucke, Helmut Zierl, Wolfgang Reinsch, Günther Sauer, Fred C. Siebeck, Maren Kroymann, Mark Oliver Bögel u. v. a.

Hörspielbearbeitung: Ulrich Plenzdorf, Norbert Schaeffer

Regie: Norbert Schaeffer

Produktion: SDR/HR/NDR 1987