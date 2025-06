Dieses Hörspiel steht vom 27.6.2025 für 12 Monate zum Download bereit.

Das Hörstück untersucht das Eindringen des Menschen in Australiens Wüsten- und Tundra-Regionen und unser Verständnis dieser radikalen Lebenswelten. Im Fokus stehen akustische Spuren gescheiterter Eingriffe und die Verdrängung des Menschen durch die Natur. 2015 erkundeten die Autoren auf einem mehrwöchigen Aufenthalt entlang der historischen Telegraphenlinie von Adelaide nach Alice Springs die Klangwelten menschlicher Hinterlassenschaften.

Werner Dafeldecker und Lawrence English

Werner Dafeldecker geboren 1964 in Wien, lebt als Musiker und Komponist in Berlin. Er studierte zunächst am Wiener Konservatorium Kontrabass und ist an verschiedenen Improvisations-, Elektronik- und Crossover-Projekten beteiligt, u. a. im Ensemble “Polwechsel”. Seine musikalischen Projekte werden oft von äußeren Einflüssen wie Architektur, Wissenschaft, Fotografie und Film abgeleitet. Für den SWR entstanden zudem “the cold monolith” und das international vernetzte Soundscape “periodical phenomena”.

Lawrence English geboren 1976, lebt als Komponist, Medienkünstler und Kurator in Brisbane/Australien. In einer Reihe von ästhetischen Untersuchungen erforscht seine Arbeit die Politik der Wahrnehmung und wirft Fragen des Umfeldes, der Wahrnehmung und der Erinnerung auf. Er gilt als einer der einflussreichsten australischen Klangkünstler, sowohl was seine eigenen Arbeiten angeht als auch in seiner Tätigkeit als Kurator und Betreiber des Plattenlabels „Room40“.

Komposition und Realisation Werner Dafeldecker und Lawrence English

Produktion SWR 2016