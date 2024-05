Die Ballade von Narayama

New York ist nicht mehr bewohnbar. Die Firma „Daisy Day“ bietet Urlaubern die Möglichkeit, die in Trümmern liegende Stadt zur Besichtigung mit einer Ausflugsrakete zu überfliegen. In Wirklichkeit lockt sie die Urlauber jedoch in eine Falle. Sie wirft Pestizide und andere Giftstoffe über der Stadt ab, um sie an den Urlaubern zu testen. Als diese merken, was passiert, ist es bereits zu spät. Nur eine junge Frau wird gerettet. Und zwar von den Menschen, die ausgegrenzt von der Gesellschaft zwischen den Trümmern leben.



Mit: Willy Semmelrogge, Elisabeth Wiedemann, Brigitte Böttrich, Wolfram Weniger, Peter Rühring, Luitpold Müller, Toni Slama, Mathhias Lange, Ernst Alisch, Berthold Toetzke, Felix Fehlberg, Barbara Kosaviszuk, Ingeborg Malfatti, Barbara Klein | von Hermann Ebeling | Regie: Andreas Weber-Schäfer | Technische Realisierung: Fritz Gortner, Annedore Heidemann | Produktion: Süddeutscher Rundfunk 1984 | Erstausstrahlung: 12.03.1984