Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman

Aus dem Englischen von Milena Adam



Dieses Hörspiel steht vom 8.11.2024 für 12 Monate zum Download bereit.

Ausgezeichnet mit dem Deutschen Hörspielpreis der ARD 2022.

Eine junge Frau aus Deutschland vertraut sich ihrem Londoner Arzt Dr. Seligman in dessen Praxis an. Ihr witziger, schonungsloser und auch tragischer Monolog handelt von Hitler, von Juden und nicht zuletzt von kulturellen und sexuellen Identitäten.

Jurybegründung zum Deutschen Hörspielpreis der ARD 2022 "Es ist ein einziger, voluminöser, grotesker, unerhörter, diskursiver, bitterer und todkomischer stream of conciousness, den eine junge deutsche Frau auf ihren jüdischen, stoisch schweigenden Arzt Dr. Seligmann niederprasseln lässt. Der Text und seine kongeniale, vielstimmig-chorische Audio-Darstellung durch fünf Interpret*innen mit unterschiedlichem Alter, Geschlecht und kulturellem Hintergrund fürchtet sich vor gar nichts: Nicht vor Provokation, nicht vor Fettnäpfchen, nicht vor Absurditäten, und schon gar nicht vor Genderdiskursen. Mutig, radikal-genital und rhythmisch mischt das Stück Debatten um Schuld, Misogynie und Buttercremetorte zu einem im besten Sinne gigantischen und hochaktuellen Hörerlebnis."

Obwohl sie sich von ihrer katholischen Nachkriegsdeutschen Familie abgewandt hat und seit Jahren in London lebt, wird sie von den alten Geistern verfolgt. Doch hier und jetzt nabelt sie sich von ihrer Vergangenheit und sogar von ihrer Gegenwart ab, befreit sich fundamental von ihrer Scham, ihrer Kultur und ihrer Geschlechtlichkeit.

Katharina Volckmer, geboren am 9. April 1987 in Deutschland, studierte Sprachen in England und wurde 2014 mit einer Dissertation über Jakob Wassermann am Queen’s College, Oxford University, promoviert. Seit 2014 arbeitet sie als Literaturagentin bei der Literaturagentur Rogers, Coleridge and White in London. Mit ihrem Debüt The Appointment wurde Volckmer zum internationalen Shootingstar einer neuen Literatur. Auf Englisch verfasst, zielt ihr Monolog auf die Deutschen und ihre Scham. Das Buch stand 2021 auf der Longlist für den Republic of Consciousness Prize for Small Presses.

Mit: Hannah Schutsch, Tilman Strauß, Franziska Machens, Dor Aloni und Camill Jammal

Komposition: Camill Jammal

Hörspielbearbeitung und Regie: Rebekka David

Produktion: SWR 2022