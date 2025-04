Dieses Hörspiel kann bis zum 20. Oktober 2026 auf dieser Seite und in der ARD Audiothek angehört werden.



Teil 1: Die vier Zeichen

Bereit für das nächste Abenteuer in Narnia? Nach fünf aufregenden Hörspiel-Zweiteilern setzen wir unsere Reise in die magische Welt von C. S. Lewis fort: Mit "Der silberne Sessel" sind wir beim vorletzten Band der "Chroniken von Narnia".

Dieses Mal sind es Eustace und Jill, die in die fantastische Welt Narnias geraten - dort begegnen sie dem ebenso schrulligen wie mutigen Sumpfwesen Puddleglum.

Vom großen Löwen Aslan werden die Kinder mit einer gefährlichen Mission betraut: Sie sollen Prinz Rilian finden, den verschollenen Sohn des greisen Königs Kaspian. Puddleglum schließt sich ihnen an.

Nach dem gleichnamigen Fantasy-Roman von C. S. Lewis

Aus dem Englischen von Wolfgang Hohlbein und Christian Rendel

Mit: Friedhelm Ptok, Martin Engler, Martin Brambach, Jenny König u. v. a.

Musik: b.deutung

Hörspielbearbeitung und Regie: Robert Schoen

(Produktion: SWR/NDR 2025 - Premiere)

(Teil 2 "Auf der Suche nach Prinz Rilian", Ostermontag, 21. April 2025, 14.04 Uhr)

Clive Staples Lewis wurde 1898 in Belfast geboren und war schon als Kind von den Märchen, Mythen und Legenden des Landes fasziniert. Viele Jahre später, während seiner Zeit als Professor an der Universität Cambridge, begann er seine Ideen aufzuschreiben. So entstanden nach und nach die sieben Chroniken von Narnia, für die er mit dem begehrten Carnegie Award ausgezeichnet wurde. Er starb 1963 in Oxford.